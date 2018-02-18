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Son dakika… 3 Avrupalı terörist öldürüldü!

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılarak Türkiye’ye karşı savaşmak isteyen üç Avrupalı terörist öldürüldü.

Giriş Tarihi: 18.2.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 14:29
Son dakika… 3 Avrupalı terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.

BİR FRANSIZ, BİR HOLLANDALI, BİR İSPANYOL ÖLDÜRÜLDÜ

30. günü geride kalan Zeytin Dalı Harekatı'nda Fransa, İspanya ve Hollanda vatandaşı 3 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE LİDERLERİ

Öldürülen teröristler arasında Afrin'e gelen yabancı teröristlerin lideri Fransız vatandaşı Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche de olduğu belirtildi.

İSPANYOL GAZETESİ AÇIKLADI

İspanyol terörist Baran Galicia kod adlı Samuel Prada Leon'un öldürüldüğünü İspanyol El Mundo gazetesi "Samuel Prada, Suriye'de Kürt militanlarla savaşa girerken öldü" başlığıyla duyurdu.

Avrupalı teröristlerin kimlik bilgileri ise şöyle açıklandı:

Kod Adı: Baran Galicia

Adı Soyadı: Samuel Prada Leon

Doğum Yeri: Ourense, 1993

Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018

Kod Adı: Kendal Breizh

Adı Soyadı: Olivier François Jean Le Clainche

Doğum Yeri: Malestroit, 1977

Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018

Kod Adı: Baran Sason

Adı Soyadı: Sjoerd Heeger

Doğum Yeri: Netherland, 1993

Ölüm Yeri ve Tarihi: Deyrizor / 12 Şubat 2018

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Son dakika… 3 Avrupalı terörist öldürüldü!
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