Son dakika… 3 Avrupalı terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.
BİR FRANSIZ, BİR HOLLANDALI, BİR İSPANYOL ÖLDÜRÜLDÜ
30. günü geride kalan Zeytin Dalı Harekatı'nda Fransa, İspanya ve Hollanda vatandaşı 3 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
SÖZDE LİDERLERİ
Öldürülen teröristler arasında Afrin'e gelen yabancı teröristlerin lideri Fransız vatandaşı Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche de olduğu belirtildi.
İSPANYOL GAZETESİ AÇIKLADI
İspanyol terörist Baran Galicia kod adlı Samuel Prada Leon'un öldürüldüğünü İspanyol El Mundo gazetesi "Samuel Prada, Suriye'de Kürt militanlarla savaşa girerken öldü" başlığıyla duyurdu.
Avrupalı teröristlerin kimlik bilgileri ise şöyle açıklandı:
Kod Adı: Baran Galicia
Adı Soyadı: Samuel Prada Leon
Doğum Yeri: Ourense, 1993
Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018
Kod Adı: Kendal Breizh
Adı Soyadı: Olivier François Jean Le Clainche
Doğum Yeri: Malestroit, 1977
Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018
Kod Adı: Baran Sason
Adı Soyadı: Sjoerd Heeger
Doğum Yeri: Netherland, 1993
Ölüm Yeri ve Tarihi: Deyrizor / 12 Şubat 2018