Atina’da 3’lü terör dairesi

KRİTİK İTTİFAK DEŞİFRE OLDU

Ortadoğu'nun önde gelen yayın organlarından Al Monitor gazetesi, Atina'ya kaçan 3 hainle ropörtaj yaptı. Biri FETÖ'cü, biri DHKP-C'ci, bir diğeri ise PKK'lı olan üç firarinin aynı apartmanda yaşadıklarını anlatmaları, terör örgütleri arasındaki ittifakı da bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Hainler 'hükümetin uyguladığı baskılarından kaçtık' yalanıyla Türkiye'yi karalamaya çalıştı.





FETÖ OKULUNDA ÇALIŞTI

Gazete FETÖ'cü isim için Murat kod adını kullanıldı. 1994'ten beri FETÖ üyesi olduğunu, örgütün Güneydoğu'daki okulunda eşiyle birlikte öğretmenlik yaptığını, hain darbe girişiminin ardından aracını satarak Atina'ya kaçtığını anlatan FETÖ'cü isim, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki kaçak FETÖ'cülerle iletişim halinde olduklarını belirtti.

DHKP-C VE PKK AKRABALIĞI

Gazeteye konuşan 21 yaşındaki kadın DHKP-C'li ise aynı apartmanda birlikte yaşadığı akrabasının HDP'li olduğunu söylediği kişi terör örgütü PKK üyesi, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde hendek kazan PKK'lılara yardım eden ve bölge temizlenince Yunanistan'a kaçan PKK'lı isim de Atina'dan Almanya'ya kaçmak istediğini söyledi.

Terör örgütü üyeleriyle yapılan bu röportaj Yunanistan'ın teröre nasıl kucak açtığını da ifşa etti.