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’da 3’lü terör dairesi

ile krizini derinleştiren 'ın başkenti 'daki bir daireyi 'cü, 'lı ve DHKP-C'li teröristlerin paylaştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 10:32
Atina’da 3’lü terör dairesi

KRİTİK İTTİFAK DEŞİFRE OLDU

'nun önde gelen yayın organlarından Al Monitor gazetesi, 'ya kaçan 3 hainle ropörtaj yaptı. Biri 'cü, biri DHKP-C'ci, bir diğeri ise 'lı olan üç firarinin aynı apartmanda yaşadıklarını anlatmaları, terör örgütleri arasındaki ittifakı da bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Hainler 'hükümetin uyguladığı baskılarından kaçtık' yalanıyla 'yi karalamaya çalıştı.



FETÖ OKULUNDA ÇALIŞTI

Gazete FETÖ'cü isim için Murat kod adını kullanıldı. 1994'ten beri FETÖ üyesi olduğunu, örgütün Güneydoğu'daki okulunda eşiyle birlikte öğretmenlik yaptığını, hain darbe girişiminin ardından aracını satarak Atina'ya kaçtığını anlatan FETÖ'cü isim, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki kaçak FETÖ'cülerle iletişim halinde olduklarını belirtti.

DHKP-C VE PKK AKRABALIĞI

Gazeteye konuşan 21 yaşındaki kadın DHKP-C'li ise aynı apartmanda birlikte yaşadığı akrabasının 'li olduğunu söylediği kişi terör örgütü PKK üyesi, 'ın Sur İlçesi'nde hendek kazan PKK'lılara yardım eden ve bölge temizlenince 'a kaçan PKK'lı isim de Atina'dan 'ya kaçmak istediğini söyledi.

Terör örgütü üyeleriyle yapılan bu röportaj Yunanistan'ın teröre nasıl kucak açtığını da ifşa etti.

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Atina’da 3’lü terör dairesi
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