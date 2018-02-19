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Bir yardım kuruluşu skandalı daha: Seks karşılığında yemek!

İngiliz Oxfam’dan sonra adı ‘yardım karşılığı seks’ skandalına karışan ikinci yardım kuruluşu ’li oldu. World Vision çalışanlarının, yardıma gittikleri Haitili depremzedelere cinsel ilişki karşılığı gıda dağıttığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 10:36
Bir yardım kuruluşu skandalı daha: Seks karşılığında yemek!

merkezli adlı hayır kuruluşunun bazı çalışanlarının, Haiti'de 2010 yılındaki depremin ardından 'vicdanları sızlatan' bir skandala karıştıkları, para ve yiyecek sağlama karşılığında yardıma gittikleri depremzedelerle cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi.

KURULUŞUN MERKEZİ SKANDALI DOĞRULADI!

Kuruluşun ABD'deki merkezi de, skandalı doğruladı. Bu skandala kadar saygın bir yardım kuruluşu olarak bilinen derneğin geçen yılki elçisi, İngiliz Prens Harry'nin nişanlısı, oyuncu Meghan Markle idi.

İNGİLİZ YARDIM KURULUŞUNUN SKANDALI DA ORTAYA ÇIKARILMIŞTI!

ABD'li yıldız Markle, yardım kuruluşunun faaliyetleri kapsamında ülkesi Ruanda'ya gitmiş, çocuklarla bir araya gelmiş ve Afrika'da yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışmalarda yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın çalışanlarının, Haiti'deki yardıma muhtaç insanların çaresizliğinden faydalanarak onlarla seks partileri düzenlediği ortaya çıkmıştı.

'İngiliz yardım kurumu çalışanları depremzedelerle para karşılığı seks yaptı'

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Bir yardım kuruluşu skandalı daha: Seks karşılığında yemek!
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