Darbecilere yardım eden kamu görevlisi baba oğul ayrı yargılanacak

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince suç tarihinde AFAD İstanbul İl Müdürü olan Gökay Atilla Bostan, Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreterliği görevini yürüten Mehmet Tunç ile Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Tunç'un üçer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreterliği görevini yürüten Mehmet Tunç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, sanıklar Gökay Atilla Bostan ile Mehmet Tunç hakkında hazırlanan iddianame, İBB işgal girişimi davasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Bostan ve Tunç'un dosyasının İBB işgal girişimi dosyasıyla birleşmesine karar verdi.

BABA-OĞUL AYRI YARGILANACAK

Öte yandan, sanık Mehmet Tunç'un oğlu Ömer Tunç hakkındaki yargılamanın ise ayrı bir dava dosyası üzerinden yapılmasına devam edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde AFAD İstanbul İl Müdürü olan Gökay Atilla Bostan, Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreterliği görevini yürüten Mehmet Tunç ile Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Tunç "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, darbe girişimi sırasında darbe sanığı eski Albay Mu¨slu¨m Kaya ile irtibat sagˆlayarak "I·stanbul Valiligˆini halledecegˆi" hususunda is¸ birligˆinde bulunduğu tespit edilen ve meslekten ihraç edilen eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın, ''anaysal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına giren darbeci askerlere yardım ettiği tespit edilen ve darbecilerle iş birliği yaptığı belirlenen eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç hakkında ise aynı suçlardan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''ruhsatsız silah'' suçlarından 9 yıldan 19,5 yıla yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, şüpheli Mehmet Tunç'un oğlu olan ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı belirlenen Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç hakkında da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''konut dokunulmazlıgˆını ihlal etme'' suçlarından 12 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DARBECİLERLE ÇAY İÇTİ

İddianamede, şüpheli Mehmet Tunç'un, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını işgale gelen ve haklarında dava açılan darbecilerle iş birliği yaptığına dair görsellere de yer verilirken, fotoğraflara şüpheli Tunç'un darbecilerle bina içerisinde çay içtiği de yansıyor.

Şüpheli Ömer Tunç'un da Lojistik Destek Binasını işgale gelen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığına dair görsellerin de bulunduğu iddianamede, şüpheli Bostan'ın ise darbecilerle mesajlaşmalarına yer veriliyor. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, olay tarihinde Büyükşehir Belediyesi Genc¸lik Spor Mu¨du¨ru¨ olan Ayhan Kep, Bakım Onarım Mu¨du¨ru¨ Bayram Yurdakul ve I·s¸letmeler Mu¨du¨ru¨ Mehmet Erdoğan da "müşteki" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, şüphelilerin, tanıkların ve müştekilerin ifadeleri, şüphelilerin ikamet ve ofislerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dokümanlar da bulunuyor.