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'cü savcının amcasından 100 kilogram altın çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kumpasını kuran savcılarından firari 'ın amcası kuyumcu 'ın, eşi ve kardeşi aracılığıyla bir banka kasasına koydurduğu 100 kilogram altın ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 19:03
FETÖ'cü savcının amcasından 100 kilogram altın çıktı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, " kumpası"nı kuran savcılardan FETÖ mensubu meslekten ihraç edilen firari 'ın amcası 'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi.

"17-25 Aralık kumpası"nı kuran savcılardan FETÖ mensubu meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş, o dönemde başsavcıya bilgi vermeden yürüttüğü soruşturmanın ardından Adliye önünde yaptığı basın açıklaması ile de dikkatleri çekmişti.

Harekete geçen emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanmış 100 kilogram altın ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş ise bugün Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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FETÖ'cü savcının amcasından 100 kilogram altın çıktı
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