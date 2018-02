FETÖ’cüyüz itirafı

BUGÜN NELER OLDU

Darbeye destek için Yalova 'dan İstanbul 'a getiren 16 rütbeli askerle ilgili soruşturmada 3 darbeci itirafçı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek ile astsubay Hasan Yıldırım'ın ifadelerinde, terör örgütü mensubu olduklarını kabul ettikleri, Şimşek'in üstünde C serisi 1 Amerikan Doları kâğıt para ile yakalandığı belirtildi. İtirafçı askerlerin ifadeleri şöyle:(1. Filo Takım Komutanı): Cemaatle bağlantım 7. sınıfta öğrenim görmekteyken başladı. O dönem Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu bildiğim, gerçek ismini bilmediğim, Antalya lı Taner ile tanıştım. Ders çalışmak için Taner'in kaldığı eve gidiyordum. Evde 3 şahıs daha kalmaktaydı. Fetullah Gülen 'in değerli bir insan olduğundan bahsetti, Gülen ve Saidi Nursi kitaplarını okumam konusunda tavsiyelerde bulundu. Bu şekilde Gülen'in fikir ve düşüncelerini öğrenmiş oldum(4. Filo Takım Komutanı): FETÖ ile 2009'da lise son sınıfta öğrenim gördüğüm sırada Adana Işık Dershanesi'ne gittiğim sırada tanıştım. Hava Harp Okulu na başlamadan önce Haşan ve Servet isimli şahıslar beni Selim isimli şahısla tanıştırdılar. İstanbul'da Hava Harp Okulu'nda okuduğum dönemde sürekli bu şahısla irtibatım oldu. Cemaatle yakın olduğum zamanlara ait büyük bir pişmanlık içindeyim.İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde amcam Süleyman Yıldrım'ın lise yıllarında (2003-2005) cemaat evine götürmesi sürecinde başladım. Astsubaylık Okulu için İzmir'e gittiğimde sadece cumartesi pazar dışarı çıkabiliyordum. Sefa isimli cemaat abisi İzmir'e gelerek bizimle buluşuyordu. Her görüşmede de bir sonraki görüşmenin nerede ne zaman olacağını söylüyordu. Göreve başladıktan sonra maaşımızın yüzde 15-20 kadarını kendisine elden vermemiz gerektiğini söylemişti. Birlikteki personelin düşünce yapısı, ahlaki yapısı, hükümete bakış açıları gibi konularda istihbarı bilgi istedi. 2010 yılının eylül ayında Sivas'tan ayrılarak Ankara'ya tayinim çıktı. 1 yıl önce de İstanbul Hava Harp Okulu'na tayin oldum.