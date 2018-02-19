Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mahkeme Başkanı, FETÖ sanığını “Konferans verme” diye uyardı

Mahkeme Başkanı, sanığını “Konferans verme” diye uyardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan ve /PYD çatı davasında 'il imamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abubekir Kalkan, Mahkeme Başkanı tarafından uyarıldı. Kalkan'ın savunma yaparken söylediği sözler üzerine Mahkeme Başkan “Sen savunmanı yap, konferans verme, şov yapma” dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 17:04
Mahkeme Başkanı, FETÖ sanığını “Konferans verme” diye uyardı

'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PYD) çatı davasında 'il imamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abubekir Kalkan'ın ifadesi alındı.

"SEN SAVUNMANI YAP!"

Suçlamaları kabul etmeyen Kalkan'ın savunma yaparken söylediği, "O zamanki devlet devlet değil miydi, yoksa şimdiki devlet mi devlet?" sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, "Sen savunmanı yap, burada konferans verme, şov yapma" diyerek sert çıktı. FETÖ/PDY'nin Aydın çatı davasının 4'üncü duruşması, Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda başladı.

30'u tutuklu, 68 sanıklı davada 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen tutuklu sanık ifade verdi.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Firari sanıkken geçen kasım ayında Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanarak kente getirilen Kalkan savunmasında, "2013 yılında Aydın'a geldim. Özel bir şirkette müdürlük yapıyordum. Matematik öğretmeniyim. Müdürlük yaptığım için öncesi tüm işlemlerimizi biz Bank Asya aracılığıyla yapıyorduk. O zaman hiçbir yasak yoktu. Hatta 17-25 Aralık'tan sonra Özel Muzaffer Ancın Koleji (kapatıldı), devletten teşvik desteği bile aldı.

Avrupa’ya FETÖ - PKK uyarısı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahkeme Başkanı, FETÖ sanığını “Konferans verme” diye uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN