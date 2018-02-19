Mahkeme Başkanı, FETÖ sanığını “Konferans verme” diye uyardı

Aydın'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) çatı davasında 'il imamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abubekir Kalkan'ın ifadesi alındı.

"SEN SAVUNMANI YAP!"

Suçlamaları kabul etmeyen Kalkan'ın savunma yaparken söylediği, "O zamanki devlet devlet değil miydi, yoksa şimdiki devlet mi devlet?" sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, "Sen savunmanı yap, burada konferans verme, şov yapma" diyerek sert çıktı. FETÖ/PDY'nin Aydın çatı davasının 4'üncü duruşması, Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda başladı.

30'u tutuklu, 68 sanıklı davada 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen tutuklu sanık Abübekir Kalkan ifade verdi.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Firari sanıkken geçen kasım ayında Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanarak kente getirilen Kalkan savunmasında, "2013 yılında Aydın'a geldim. Özel bir şirkette müdürlük yapıyordum. Matematik öğretmeniyim. Müdürlük yaptığım için 15 Temmuz öncesi tüm işlemlerimizi biz Bank Asya aracılığıyla yapıyorduk. O zaman hiçbir yasak yoktu. Hatta 17-25 Aralık'tan sonra Özel Muzaffer Ancın Koleji (kapatıldı), devletten teşvik desteği bile aldı.