Metro projelerinde iptal yok hızlanma var

YENİ METRO GÜZERGAHLARI İETT'Yİ RAHATLATACAK

Türkiye terörle mücadelede destan yazarken siyaset değişim rüzgarları devam ediyor. 2019 iki büyük seçime hazırlanan AK Parti 'de özellikle yerel yönetimler bu değişim rüzgarından nasibini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş 'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Mevlüt Uysal ile avukatlık geçmişini, Başakşehir yıllarını, İstanbul'un sorunlarını ve 2019 seçimlerini konuştuk.Üniversite ve öğrencilik yıllarını hatırlamak beni hep şevklendirir. İstanbul'a 1983 yılında geldim. O dönemde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde çok dinamik bir öğrenci ekibi vardı. Bu bir tevafuk mudur yoksa o dönemdeki olaylar mı bizim arkadaşlarımızı dinamik bir duruma getirdi bilemiyorum. Ama bugün o arkadaşlarımızın birçoğu önemli mücadeleler vererek Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunan ekibin içerisinde yer alıyor. Arkadaşlarımızın geldiği pozisyon, o öğrencilik döneminin gerilimli yıllarında yaşanan mücadele ruhuna dayanıyor diye düşünüyorum.Evet üniversitenin son döneminde arkadaşlarımızla birlikte bir dergi çıkardık. Siyasi yönü ağır basan bir hukuk dergisiydi. Tirajı bir dönemden sonra 10 bini aşmıştı. Hatta bazı sayıları ikinci baskıyı yapmıştı. Birçok kitabın kaynakçasında yer alan ve o dönemde çok ses getiren bir dergiydi.Evet öğrencilikten sonraki dönemde de hareketli yapımız devam etti. Aktif olarak siyasetin içerisine girmedik ama çok dışarısında da kalmadık. 28 Şubat döneminde STK'ların gerçekleştirdiği birçok önemli çalışmanın içerisinde olduk. 90 yıllarda Türkiye önemli bir süreçten geçiyordu. Biz de farklı yerlerde avukatlık yapıyorduk. 95 yılında 11 ortakla "Birleşik Avukatlar" ismi altında bir avukatlık bürosu kurduk. Yanımıza 20 civarında avukatı da alarak İstanbul'un en büyük hukuk bürosunu oluşturduk. 28 Şubat süreci başlayınca mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin önemli bir kısmının yolu adalet arama sürecinde bizimle buluştu.1994 yılında kısa bir süre Refah Partisi ilçe başkan yardımcılığı görevim olmuştu. AK Parti'nin 2001 yılında kurulması ile birlikte Küçükçekmece Kurucu İlçe Başkanı olarak aktif siyasette yer almaya başladım.Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bugünkü Başakşehir'de ilk kurulan etap olan Başak Konutları'na ilk taşınanlardanım. 1997 yılında taşındım ve uzun yıllar site başkanlığı yaptım. Başakşehir o zaman mahalle bile değildi. Ziya Gökalp mahallesine bağlıydı. Site başkanı iken yaptığım bir konuşmada "İnşallah burayı ileride ilçe yaparız" dediğimde oradakiler kahkahayla gülmüşlerdi. Bu konuşmayı 2000 yılında yapmıştım. 2008 yılında Başakşehir ilçe oldu. Başakşehir ilçe olunca AK Parti'nin belediye başkanı adayları arasında ismim geçiyordu. Aday gösterildim ve Başakşehir ilçesinin ilk belediye başkanı olmak nasip oldu.Başakşehir ile iletişimi kesmek, uzaklaşmak benim için mümkün değil.Takım tutmuyordum ama Başakşehir ilgisi ve sevdası oluştu. Sadece benim değil hangi takımı tutarsa tutsun tüm Türkiye'nin Başakşehir'e bir sempatisi olduğunu görüyorum. Artık ilçenin de önüne geçti.Öğrencilik yıllarımdan bu yana görev aldığım pozisyonların neredeyse hiçbirine ben talip olmadım. Dernek, vakıf veya siyasette bir göreve isim arandığında, -daha önce yaptığımız işlerin takdir edilmesinden olsa gerek- akla gelen isimlerden olduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı melesinde de gündeme gelen isimler arasında yer aldığımız konuşuluyordu."Herkes çalışma yapıyor sen niye yapmıyorsun" şeklinde arayanlar oldu. Ben de "Başakşehir'de yaptıklarımız ortada, uygun görülürse ismimiz gündeme gelir" demiştim. O şekilde bir çalışma yapmadım. Ben verilecek göreve bu şekilde bakıyorum. Bekliyor muydunuz derseniz, ilçe belediye başkanlarından biri seçilecekse benim seçilme şansım yüksektir şeklinde düşünüyordum. Tercih de bu şekilde oldu. Kendi adıma büyük bir sürpriz yaşamadım.İstanbul 2019'a hazır. İlerleyen aylarda daha da hazır olacak. Belediye Başkanı olunca tabloyu daha iyi görme imkanımız oldu. Mevcut belediyecilik hizmetlerimize bakıldığında, İstanbulluların hem yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan, hem de sosyal ve kültürel alanlarda sayısız hizmetimiz var. Çocuklarımız ve gençlerimiz için spordan teknolojiye kendilerini geliştirmeye yarayan hizmetlerimiz, bakıma muhtaç yaşlılarımız için evde sağlık hizmetlerimiz, dolayısıyla vatandaşlarımızın hayatlarının her alanına dokunacak hizmetlerimiz var. Bunlar arasında zaman zaman yaşanan yaşanan aksaklıkları da düzelterek hizmeti sürdürüyoruz. Dolayısıyla İstanbullular, İBB 'den bekledikleri hizmeti daha hızlı ve kaliteli almaya devam ettikçe, biz 2019'a hazırız demektir.Halkımıza "İstanbul'un en büyük problemi nedir" diye sorulduğunda büyük oranda "ulaşım" cevabını alıyoruz. Bu yüzden metro bizim için en hayati konu. Göreve geldiğimizde raylı sistem ve metronun önemini biliyorduk. An itibariyle dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Ama bugüne kadar hiçbir metromuz zamanında tamamlanamamış. Hep ek süreler alınmış. Geldiğimizde müteahhitlerin bu eski alışkanlıklarının devam ettiğini gördük. 3 yılda bitecek bir metro 6-7 yılda bitiyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir. Mevcut devam eden 275 km metroya 600 km daha ilave etmemiz gerekiyordu. 1023 kilometrelik metro hedefine bu hızla ulaşamayacağımızı gördük. İptal yazılarını gönderdiğimizde bütün müteahhitler geldiler, konuştuk. Bizim amacımız Metro çalışmalarını hızlandırmaktı. Müteahitlerden, bu ihaleler öncesinde başlanan ve inşaatı süren 3 metro hattının (Mecidiyeköy-Mahmutbey, Eminönü-Alibeyköy, Dudullu-Bostancı) 2018'in sonuna kadar bitmesi yönünde ek taahhüt aldık. Bu şart ile de Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Ümraniye-Ataşehir olmak üzere 4 hattın yapımına devam dedik. Diğer iki hat da üzerinde çalıştığımız yeni metro yapım sistemini devreye soktuğumuzda devam edecek. Metro iptali yok, yapımları sürecek ve zamanında bitecek. Hiçbir metro çalışmamız durdurulmadığı gibi hızlanarak devam ediyor. Bu müdahale ile metro çalışmalarına 2-3 yıl hız kazandırdık.Metrobüsün yükünün yakın zamanda hafifleyeceğini düşünüyorum. Kazlıçeşme-Halkalı banliyö açılacak. Ayrıca zamanında bitirilmesi yönünde ek taahhüt aldığımız Mecidiköy-Mahmutbey hattı da açıldığında Metrobüsün yükünün önemli ölçüde hafifleyeceğini düşünüyorum. Bununla beraber, arkadaşlarımız metrobüs seferlerinin optimizasyonu için çalışıyor. Bu çalışma bittiğinde de hissedilir bir iyileşme olacaktır.Dünyada birçok nüfusu kalabalık şehir var ama İstanbul'un durumu çok farklı. Ortasından boğaz geçiyor. 100 km.'den fazla uzunluğu olan bir şehir. Ulaşımın çözümü metro ama bu da uzun soluklu bir çözüm. İETT bu noktada önemini koruyor. İETT'miz 6000 araç ile günde 14 defa dünyayı turlayacak kadar yol kat ediyor. İETT'nin uzak hatları var. Bunlar da bazı sorunlar yaşıyor. 60 kişilik otobüsle köye gidiyoruz. 3 kişi ile otobüs geri dönüyor. Bunların maliyetlerine bakıyoruz. 150 hattımızla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bazı hatlarımızla ilgili servis ihalelerine benzer bir ihale sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bunun ciddi bir tasarruf sağlayacağını ve vatandaşımızın çok daha konforlu bir yolculuk yapacağını düşünüyoruz. Bunu 1-2 ay içinde de uygulamaya başlayacağız. Yıllık bir milyar yüz milyon kişiyi taşıyoruz. Sorunları en aza indirme adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Metro güzergahları açıldıkça rahatlama artacak.Evet, Özel Halk Otobüsleri'nin problemleri üzerinde çalışıyoruz. Halk Otobüsü işletmecileri dertli, belediye olarak biz dertliyiz ve en önemlisi vatandaş dertli. Demek ki bu sistemde bir sorun var. Bu sistemi düzeltmek adına çalışıyoruz. Sorunun tarafları ile görüşüp kalıcı bir çözüm bulunacak.Vatandaşımızın canını yakan sorunlardan biri de hafriyat kamyonları. İnşaat yapılıyorsa hafriyat elbette olacaktır. Hafriyat kamyonları trafikte düzgün seyretmiyor ve rasgele hafriyatlarını döküyorsa bunu engellemek trafiğin ve bizim görevimiz. Bütün hafriyat kamyonlarına çipli bir takip sistemi kurduk. 8500 araca takıldı, 2 bin araç kaldı. Şöföründen hızına, yol güvenliğinden hafriyatın döküldüğü yere kadar her şeyi bu takip sistemi ile kontrol edebiliyoruz. Bir ay içerisinde sistem tamamlanmış olacak. Sisteme girmeyenler ise trafikten men edilecek. İstanbul'un hafriyat kamyonu sorununu 2 aya kadar inşallah çözeceğiz.İstanbul'da yenilenmesi gereken 2 milyon konut var. Biz kentsel dönüşümü yeniden masaya yatırdık. İşin ilgilileriyle yeniden toplantılar yaptık. İlk işimiz bu oldu. İlk olarak kimseyi yerinden göndermeyeceğiz. İkincisi imar artışı vermeyeceğiz. Kentsel dönüşümü bir kamu hizmeti olarak düşünmeliyiz. Kamu buradan para kazanmayı düşünmemeli. Her vatandaştan yüzde 20 keserek hiç bedel ödemeden bunun yapılıp teslim edilmesi gerekir. Bu yıl belediye bütçemizden Yerinde Kentsel Dönüşüme 1 milyar lira kaynak aktardık. Mesela 100 metrekare yerine 80 metrekare daha konforlu bir evi teslim edeceğiz. Bunun organizasyonunu ve kaynak bulma konusunu kamu yapması gerekir. Bu modele vatandaşımız sıcak bakıyor. İstanbul'da böyle bir süreci başlattık. İnşallah hızlı yol alacağımızı düşünüyorum.İstanbul'a herkes hizmet etmek ister. Buna İstanbul halkı ve partimiz karar verir. Biz İstanbul'a hizmet için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız işlerle İstanbul'u bir adım daha ileriye taşımanın derdindeyiz. Adaylık meselesini konuşmak için erken ama halkımız hizmetlerimize bakar ve bizi desteklerse, partimizin yetkili organları bunu değerlendirecektir.