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'ın Afrin paniği!

HDP Eş Genel Başkanı 'ın büyük kardeşi PKK'lı terörist , Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada CHP'ye yol gösterdi.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 16:49
Nurettin Demirtaş'ın Afrin paniği!

HDP Eş Genel Başkanı 'ın büyük kardeşi PKK'lı terörist Afrin'de aldıkları ağır darbe sonrasında umudu CHP'ye bağladı.

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"CHP'LİLERDEN TAVIR ALMASINI İSTEDİ"

PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada "Ne yazık ki CHP'den beklenen bir durum olmamasına rağmen Afrin saldırısını desteklediler. CHP içerisindeki dürüst unsurların kesinlikle tavır alması gerekir. Yani şu inancı taşıyoruz ki CHP içerisinde herkes Afrin saldırısını desteklemiyor." dedi.

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Nurettin Demirtaş'ın Afrin paniği!
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