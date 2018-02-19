Son Dakika Haberi: Esad güçlerinin Afrin’e gireceğinin duyulduğu anda başladı
Son dakika haberi... Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı. Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından TSK, Hatay sınırındaki birliklerden ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.
Giriş Tarihi: 19.2.2018 15:13Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 15:17
Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birlikleri, Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından, ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.