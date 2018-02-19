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Son Dakika Haberi: Esad güçlerinin ’e gireceğinin duyulduğu anda başladı

Son dakika haberi... Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı. Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin 'e gireceğini duyurmasının ardından TSK, Hatay sınırındaki birliklerden ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 15:17
Son Dakika Haberi: Esad güçlerinin Afrin’e gireceğinin duyulduğu anda başladı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birlikleri, Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin 'e gireceğini duyurmasının ardından, ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.

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Son Dakika Haberi: Esad güçlerinin Afrin’e gireceğinin duyulduğu anda başladı
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