Cezaevinde ilginç olay FETÖ’cü müdür gizemli not kağıdını yuttu!

Selam Kumpası Davası'nda yargılanan ve bir süre önce Silivri Cezaevi'nden Tekirdağ Cezaevi'ne nakledilen FETÖ'cü polisler Ömer Köse ve Gafur Ataç'ın cezaevinde ilginç bir olaya karıştıkları ortaya çıktı. Ömer Köse'nin avukatı aracılığıyla Gafur Ataç'a ulaştırmaya çalıştığı gizemli bir not kâğıdının görevliler tarafından fark edilmesi üzerine kâğıdın Ataç tarafından yutulduğu iddia edildi.



Ömer KÖSE

UZUN UZUN NOTLAR ALDI

Tekirdağ Muratlı'da bulunan cezaevi görevlileri tarafından hazırlanan tutanağa göre ilginç olay şöyle gelişti: Ömer Köse, 16 Şubat 2018 günü avukat S.B. ile 13:45'te görüşme yapmaya başladı. İddiaya göre, görüşme esnasında Köse ile avukat aşırı şekilde yakınlaştı. Gözlemde bulunan memurların görüş açısını bilinçli olarak uzun bir süre kapattıkları iddia edilen ikiliden avukatın bu esnada uzun uzun notlar aldığı belirtildi. Şüpheli hareketler görüşme sürecinde devam etti. Görüşme sonunda avukattan istenen söz konusu notlar teslim edilmedi. Avukat S.B., İnfaz Hakimliği'ne teslim edilmek üzere kendisinden talep edilen notlar için 'Öyle bir not almadığını, almış olsa bile vermeyeceğini' söyledi.



Gafur ATAÇ

PARÇALADI VE YUTTU

Ömer Köse'nin yanından çıkan avukat bir sonraki görüşmeyi aynı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Gafur Ataç ile yaptı. Bu görüşme esnasında ise avukat, tutukluya üzerinde saklamış olduğu bir kağıdı verdi. Tutuklu ise bu not kağıdını okuduktan sonra yırttı. Ataç, iddiaya göre yırttığı kağıt parçalarını ağzına atarak yuttu. Görüşme 16:58'de tamamlandı.

Cezaevi yönetimi tarafından tutulan tutanakta; gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin ciddi emare bulunduğuna dikkat çekildi. Yaşanan olay hakkında hazırlanan tutanak, adli makamlara bildirildi.