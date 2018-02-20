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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Büyük Birlik Partisi lideri ile görüştü

Giriş Tarihi: 20.2.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Büyük Birlik Partisi lideri ile görüştü

DESTİCİ 'CUMHUR' İTTİFAKI İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklaması ile ilgili, "Hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" yorumunda bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüştü
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