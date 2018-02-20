Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen çiftçilerle buluşmada konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

AVUÇLARINI YALADILAR

Erdoğan, "Değerli çiftçi kardeşlerim, hanfendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Siz çiftçi kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, gazi mekanda ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Bu gazi mekanın çevresinde 29 şehidimiz var. Buralarla ilgili birileri niçin yapıldı dedi. Birileri yargıya gittiler, ama avuçlarını yaladılar. Sözlerimin hemen başında, sizlerin vasıtasıyla çiftçilerimize minnetarlığımızı iletiyorum.

15 TEMMUZ GECESİ DEMOKRASİ DESTANI YAZDILAR



Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu 15 Temmuz gecesinde çiftçilerimiz en önde mücadele ettiniz. Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı Kızılay'a alınmayanlar, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda demokrasi destanı yazdılar. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyenlere büyük bir ders verdiniz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü ete kemiğe büründürdünüz."

BİR ÜLKE İÇİN SAVUNMA SANAYİİ NE KADAR ÖNEMLİYSE...

Rabbim sizlerden razı olsun. Yürek sizde kürek onlarda. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçireceğimiz projeleri paylaşmak için buradayız. Açıklayacağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Bir millet stratejik konularda üstünlük sağlamadan geleceğine bakamaz. Bir devlet için yerli savunma sanayii ne kadar önemliyse, gıda sanayii de o denli önemlidir. Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz."

TIMAR SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak ana. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o kadar önemlidir. En güçlü olduğumuz zamanlarda bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım. Tımar sisteminin iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor."

ÇİFTÇİLERİMİZİN MAZOT MALİYETLERİNİN YARISINI BİZ ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Kimi grup toplantılarında, kimi televizyonlarda tarım politikalarımızı eleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır. Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, kapsamlı projelerle belirledik. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık. Çiftçilerimizin mazot maliyetlerinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Belkide rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarım geliyor. Daima sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tarım kredisi isteyenlere TİGEM aracılığı ile Ziraat Bankası'ndan 300 koyuna kadar alım şansı veriyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiricinin ödeyeceği kısmı karşılıyoruz. Hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. "