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'nun belgeleri ortaya çıktı

'da 1989 yılına dek ülkeyi yöneten in, ile arasında kriz çıkarmak amacıyla 'daki 'ni kundaklamayı planladığı ortaya çıktı. Bulgaristan Meclisi kararıyla kurulan Komünizm Dönemine Ait Gizli Servisleri Araştırma ve İnceleme Komisyonu, çalışmaları sırasında eski komünist rejimin planladığı ""na ilişkin belgelere ulaştı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 20:24
Haç Operasyonu'nun belgeleri ortaya çıktı

Komisyonun şubat ayı sonunda yayınlayacağı eski gizli belgeleri içeren kitabın bazı alıntıları Bulgar medyasına yansıdı.

in 1944-1991 dönemine ait Dış İstihbarat (PGU) biriminin çalışmalarının ele alındığı kitabın ilk cildindeki bilgilere göre, dönemin PGU genel müdür yardımcısı 16 Kasım 1970 tarihinde 'nin kundaklanması planını masaya yatırdı. Plana göre, kundaklamanın 1971 yılının sonuna kadar gerçekleşmesi gerekiyordu. Amaç ise o dönemde Demir Perde'nin ötesinde, NATO müttefikleri olan ile arasında kriz çıkarmaktı. Arşivdeki belgelerden, komünistlerin son anda geri adım atarak plandan vazgeçtiği görülüyor.

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KOMPLONUN GEREKÇELERİ

Söz konusu operasyon ile ilgili arşivlerde bulunup gizlilik ambargosu kalkmış belgelerde, "Fener Rum Patrikhanesi, Türkiye ile Yunanistan arasında sürekli siyasi bunalımlara neden oluyor. Bu bunalımların her biri de mutlaka tepki uyandırır. Bu kadar hassas bir sinir noktasına müdahale ederek, sivri bir girişimin düzenlenmesi, Türk-Yunan ilişkilerine önemli ölçüde zarar verebilir. ABD ise çıkan bunalımda saf tutmak üzere zor bir kararla karşı karşıya gelecektir." ifadeleri yer aldı.

Belgelerde "sivri girişim" olarak tanımlanan ""nun, şüphesiz Türk tarafınca düzenlenmiş gibi algılanması planlanıyordu.

Plana göre, 30 Kasım 1970 tarihine dek Bulgar istihbaratı bölgede saha incelemelerinde bulunacaktı. Operasyonu gerçekleştirecek gizli ajanların Türkiye'de görevlendirilmesi için 30 Nisan 1971 tarihine dek süre verilmişti. Özel ajan, 15 Mart 1971 tarihine dek olay yerine giderek, kundaklama malzemelerinin yerleştirileceği yerleri belirleyecekti. 30 Haziran 1971 tarihinde hazır olması beklenen uygulama aşamasında, iki gizli ajanın katılması öngörülmüştü.

BELGELERİ İÇEREN KİTAP 27 ŞUBAT'TA TANITILACAK

"Haç Operasyonu" ve o döneme dair birçok belgeyi içeren kitabın tanıtımının 27 Şubat'ta, ülkenin kuzeydoğusundaki Veliko Tırnovo şehrinde yapılması planlanıyor.

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Haç Operasyonu'nun belgeleri ortaya çıktı
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