İşgal edemeyince geri döndüler

Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na yönelik 132 darbecinin yargılandığı davanın 12. duruşması, İstanbul
22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada hain derbecilerin karşısında duran gazi Tuğgeneral Davut Ala
dinlendi. Olay tarihinde albay olan Ala, "Mahkemede her türlü yalana başvuran sanıklara "Vatan Emniyet'e, CNN Türk binasına neden gittiniz? aHaber'e neden girmeye çalıştınız" diye sordu.
aHaber'i işgale çıkıp, dönmek zorunda kalan birlikle ilgili bilgi veren Ala, Otobüsün lambaları, içerdekiler belli olmasın diye kapatılmış. Yüzbaşı Menderes Sema'ya "teslim olun" dedim. Bana "Sen kimsin ulan! İçeri gireceğiz" dedi. Baştabya Kışlası'nı aradım, otobüsün içeri alınmamasını emrettim" dedi. Darbecilere direnirken ağır yaralanan Davut Ala'nın "Kelime-i Şahadet getirdim. Düştüm, kan kaybından bayılmışım" sözleri ise izleyenleri ağlattı.