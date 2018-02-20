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İşgal edemeyince geri döndüler

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018
İşgal edemeyince geri döndüler
Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na yönelik 132 darbecinin yargılandığı davanın 12. duruşması, 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada hain derbecilerin karşısında duran gazi Tuğgeneral dinlendi. Olay tarihinde albay olan Ala, "Mahkemede her türlü yalana başvuran sanıklara "Vatan Emniyet'e, CNN Türk binasına neden gittiniz? aHaber'e neden girmeye çalıştınız" diye sordu.
aHaber'i işgale çıkıp, dönmek zorunda kalan birlikle ilgili bilgi veren Ala, Otobüsün lambaları, içerdekiler belli olmasın diye kapatılmış. Yüzbaşı Menderes Sema'ya "teslim olun" dedim. Bana "Sen kimsin ulan! İçeri gireceğiz" dedi. Baştabya Kışlası'nı aradım, otobüsün içeri alınmamasını emrettim" dedi. Darbecilere direnirken ağır yaralanan Davut Ala'nın "Kelime-i Şahadet getirdim. Düştüm, kan kaybından bayılmışım" sözleri ise izleyenleri ağlattı.
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İşgal edemeyince geri döndüler
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