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’de ’nün yeni yapılanması çökertildi’

’de /PDY yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla aralarında ‘Nurevşan’ kod isimli il ablasının da bulunduğu 88 kişi gözaltına alındı.  Şüphelilerin ev aramalarında 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 euro ve 43 400 Türk Lirası ele geçirildi.

GÜRAY GÜRDAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 12:33
‘Mersin’de FETÖ’nün yeni yapılanması çökertildi’

'de yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü / Yapılanmasına (/PDY) Mersin Emniyet Müdürlüğü darbesi geldi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen 96 kişiden 88'ini gözaltına alan ekipler, örgütün beyin takımının tamamını ele geçirdiklerini belirtti. Ayrıca gözaltına alınanların arasında 'Nurevşan' kod isimli il ablası H.Y'nin de gözaltına alındığı kaydedildi.

"YENİDEN YAPILANACAKLARDI"
Edinilen bilgiye göre, darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY 15 Temmuz sonrası örgüte taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği, Mersin ve çevresinde 'gaybubet' evleri oluşturduğu ve bu evlerde firari şahısların bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

YÜZDE 95'İ YAKALANDI
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu en son dün Mersin merkez ve 6 ilçede yaptığı eş zamanlı operasyonlar neticesinde yüzde 95 başarı göstererek gözaltı kararı verilen 96 kişiden 88'ini yakaladı.

İL ABLASI VE BÜYÜK BÖLGE SORUMLULARI YAKALANDI
Yakalanan şüphelilerin arasında Mersin il ablası odluğu ve 'Nurevşan' kod isimli H.Y'nin de aralarında bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, polis ve asker mahrem abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan ve Eagle kullanıcılarının da olduğu kaydedildi.

EVLERDEN SERVET ÇIKTI
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen 111 ev ile 2 etüt merkezine yönelik yaptığı operasyonlarda, 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 euro ve 43 400 Türk Lirası ele geçirildiği bildirildi.

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