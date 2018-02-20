‘Mersin’de FETÖ’nün yeni yapılanması çökertildi’

Mersin'de yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) Mersin Emniyet Müdürlüğü darbesi geldi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen 96 kişiden 88'ini gözaltına alan ekipler, örgütün beyin takımının tamamını ele geçirdiklerini belirtti. Ayrıca gözaltına alınanların arasında 'Nurevşan' kod isimli il ablası H.Y'nin de gözaltına alındığı kaydedildi.

"YENİDEN YAPILANACAKLARDI"

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY 15 Temmuz sonrası örgüte taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği, Mersin ve çevresinde 'gaybubet' evleri oluşturduğu ve bu evlerde firari şahısların bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

YÜZDE 95'İ YAKALANDI

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu en son dün Mersin merkez ve 6 ilçede yaptığı eş zamanlı operasyonlar neticesinde yüzde 95 başarı göstererek gözaltı kararı verilen 96 kişiden 88'ini yakaladı.

İL ABLASI VE BÜYÜK BÖLGE SORUMLULARI YAKALANDI

Yakalanan şüphelilerin arasında Mersin il ablası odluğu ve 'Nurevşan' kod isimli H.Y'nin de aralarında bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, polis ve asker mahrem abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan Bylock ve Eagle kullanıcılarının da olduğu kaydedildi.

EVLERDEN SERVET ÇIKTI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen 111 ev ile 2 etüt merkezine yönelik yaptığı operasyonlarda, 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 euro ve 43 400 Türk Lirası ele geçirildiği bildirildi.