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Son Dakika Haberi: 'de yeni gelişme... Mehmetçiğin yeni hedefi çembere alındı

Son dakika haberi... Suriye’nin kırsalındaki PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Atme ile Kefercenni köyleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından çembere alınmaya başlandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 10:22
Son Dakika Haberi: Afrin'de yeni gelişme... Mehmetçiğin yeni hedefi çembere alındı

Zeytin Dalı Hareketi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından kırsalında devam ederken, Kilis'in karşısında bulunan -Afrin arasındaki stratejik açıdan önemli olan Atme ile Kefercenni köyleri çembere alınmaya başlandı.

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Son Dakika Haberi: Afrin'de yeni gelişme... Mehmetçiğin yeni hedefi çembere alındı
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