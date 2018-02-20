Son Dakika Haberi: Afrin'de yeni gelişme... Mehmetçiğin yeni hedefi çembere alındı

Zeytin Dalı Hareketi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kırsalında devam ederken, Kilis'in karşısında bulunan Azez-Afrin arasındaki stratejik açıdan önemli olan Atme ile Kefercenni köyleri çembere alınmaya başlandı.