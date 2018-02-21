Afrin’e giden 70 Özel Harekatçı sevgi ve duayla uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı için Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat
(JÖH) Tabur Komutanlığı'ndan 70 Özel Harekatçı komando Afrin'e sevgi gösterileriyle uğurlandı. Hançerler adı verilen tabur, Şehit Özgür Güven Kışlası içerisinde kurbanlar kesilerek, dualar eşliğinde yolcu edildi. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, "Allah yolunuzu açık etsin. Allah sizleri korusun" dedi. Askerler muhtarlar, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş tarafından kışladan uğurlandı. Adıyamanlılar Afrin'de görev yapan askerler için 1 ton bal gönderdi. Vatandaşlar "Bizi kimse bölemez" dedi.