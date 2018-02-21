CHP’de skandal çocuk tacizi

CHP
'yi ve Kuşadası'nı karıştıran olay 3 Şubat günü CHP'nin 36. Olağan Kurultayı için partilileri taşıyan otobüste gerçekleşti. İddiaya göre, kadınların ve çocukların da bulunduğu otobüste alkol almaya başlayan parti yöneticisi M.Y., arka koltuğa geçerek 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna da alkol içirdi. Ardından da otobüs şoföründen otobüsün ışıklarını kapatmasını isteyerek küçük çocuğu taciz etmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran çocuk, korkudan sesini çıkaramazken, olay, muavinin ışıkları açmasıyla Kadın Kolları üyeleri tarafından fark edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Y'nin, partiden de ihraç edildiği öğrenildi.