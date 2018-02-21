Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK
) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi
'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir
'in şehit edilmesine ilişkin davada, güvenlik kamerası görüntüleri ve bu görüntülerden elde edilen fotoğraflardan oluşan bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Bilirkişilerce, davayı gören Ankara
14. Ağır Ceza Mahkemesi
'ne gönderilen rapora göre, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, 16 Temmuz 2016 sabahı saat 10.17'de karargaha geliyor. Darbecileri etkisiz hale getiren askerlere sarılan Aksakallı, Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in naaşı önünde diz çöküyor. Aksakallı'nın, şehit Halisdemir'in yüzündeki örtüyü açtığı ve şehidi anlından öptüğü görülüyor.
Dosyada, bertaraf edilen darbeci askerlerin elleri başlarının üstünde ÖKK'dan çıkışları ve bina girişinde diz üstü çöktükleri ana ilişkin görüntüler de yer alıyor. Bilirkişilerin, güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen fotoğraflarla hazırladığı raporda, şehit Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki (ÖKK) son saatleri görülüyor. 20.39'da ÖKK kışlasına geldikten sonra, saat 20.41'de turnikelerden geçerek karargah binasına giren Şehit Halisdemir, sonraki fotoğraflarda, karargah binası içinde ve Harekat Merkezi civarında görülüyor. Saat 02.14'te karargah binası önüne çıkan Halisdemir, saat 02.16'da cuntacı Semih Terzi'nin de yer aldığı timin arasına karışarak Terzi'ye ateş ediyor. Ardından karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koşan Halisdemir'e, Terzi'nin ekibinde bulunan eski binbaşı Fatih Şahin
tarafından ateş ediliyor. Sonraki dakikalarda darbeci bazı askerlerin Halisdemir'in cenazesinin başına toplandıkları görülüyor. Saat 02.50'de, daha önce karargah binasına götürülen yaralı Terzi, beraberindeki askerlerce GATA'ya sevk edilmek üzere helikopter pistine taşınıyor.
Aynı karede, Ömer Halisdemir'in cansız bedeninin sırt üstü yerde yatar vaziyette bulunduğu dikkati çekiyor. O dönem tümgeneral rütbesiyle ÖKK komutanlığı görevini yürüten Zekai Aksakallı, saat 10.18'de askerle şehit Halisdemir'in naaşının başına geliyor. Aksakallı, diz çökerek şehit Halisdemir'i alnından öperken görülüyor. Bu arada dün şehit Halisdemir'in doğum günü olduğunu belirten kardeşi Soner Halisdemir, "Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. 'Bir ölür bin diriliriz' diyoruz. Şu an 63 bin Halis bebek var. Onların da ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.