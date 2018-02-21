Kimyasal hadım etkili uygulanacak

Çocuklara istismar meselesi dünkü Meclis çalışmalarına da damgasını vurdu. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, özetle şunları kaydetti:
Konuyla ilgili 6 bakan arkadaşımız çalışmaya başladılar. Heyetimiz geliştirecekleri çözüm tekliflerini Sayın Başbakan'a ve şahsıma getireceklerdir. Ardından meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp, idari tedbirleri ve yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bu cezai müeyyideler de kesinlikle alınacaktır.
Her ne kadar genellikle istismar sözüyle ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek bir dinamittir, alçaklıktır. Böyle bir duruma asla kayıtsız kalamayız. Bu arada Erdoğan'ın başkanlık ettiği son Bakanlar Kurulu'nda, "kimyasal hadım
" uygulamasının gözden geçirilmesi ve yeni ağır yaptırımlar getirilmesi kararlaştırıldı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "Çocuklara yönelik suçların işlenmesine karşı çocukları koruyucu tedbirler üzerinde yoğunlukla duracağız" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise kimyasal hadımın tekrar gündeme gelebileceğini işaret etti. 6 bakandan oluşan komisyon, çalışmalarını 4 ana başlık üzerinde yoğunlaştıracak. Bu kapsamda kimyasal hadım ile ilgili uygulamaya ilişkin mevcut yönetmelik gözden geçirilecek. Ayrıca 18 yıl olan ceza alt sınırı yükseltilecek. Çocuğa yönelik istismar suçu işleyenler hiçbir şekilde iyi hal indirimlerinden istifade edemeyecek. İstismarcılara verilecek cezalar, istismara uğrayanın yaşına göre kademelendirilecek. DAHA CAYDIRICI CEZALAR OLMALI Batuhan Demircan (Ağır Ceza Avukatı):
Bu suça
ancak daha yıldırıcı
ceza hükümleri
getirilerek
dünya
standartlarına
kavuşulması sağlanabilir.
Ağırlaştırılan cezaların
yanı sıra kimyasal hadım
ve suçluyu toplumdan, çocuktan
uzak tutma da ele alınmalı.
Beyza KABASAKAL / SABAH YAĞLI URGAN DOLANMALI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ise, partisinin grup toplantısında konuyu değerlendirdi. Bahçeli "Adana
ve Antalya
'da vuku bulan çocuk istismarları duyan herkesi, düşünen ve duygu sahibi her vatan evladını infiale sürüklemiştir" diyerek, "Kim ki, çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır" ifadelerini kullandı.