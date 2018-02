Kuşatma çok yakında

AFRİN'E

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Afrin'deki harekâtın önümüzdeki günlerde hızlanacağını ve şehir merkezinin kuşatılacağını söyledi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:Şu ana kadar bin 715 terörist etkisiz hale getirildi. Hem güvenlik güçlerinin hayatını riske atmamak hem sivillere yönelik hassasiyetle hareket edildiği için yavaş ilerliyor gibi görünebilir. Biz oraya önümüze geleni yakıp yıkmak için gitmedik. Biz orayı halen ülkemizde yaşayan yüz binlerce bölge halkı için güvenli ve yaşanılabilir bölge haline getirmek için girdik.Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin kent merkezinin kuşatmasına geçilecektir. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkanı kalmayacaktır.Türkiye'yi güneyinde oluşturulacak terör koridoruyla çevrelemeye ve esir almaya kalkanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgi lerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.Zeytin Dalı Harekâtı'nı gölgelemek için pek çok yalan ve iftira atılıyor. Gerek Anadolu Ajansı'mız, gerek Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüz gerekse diğer medya kuruluşlarımızın hepsi de bu yalanları süratle ortaya çıkartarak iftiracıları hakikatlerle terbiye ediyorlar.Baktık ki tehditler azalacağı yerde sürekli artıyor ve topraklarımızın içinde bize zarar veriyor. Artık harekete geçmekten başka çare göremedik. Fırat Kalkanı 'ndan sonra teröristlerden arındırdığımız bölge, hem bizim hem oranın asli sahipleri için huzur ve güvenin hâkim olduğu yer haline geldi. Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan sonra DEAŞ kaynaklı saldırılar da ortadan kalktı. Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de aynısı olacaktır. Tel Abyad 'dan Kamışlı'ya kadar sınırlarımız boyunca her yerde aynısı olacaktır. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar, şu veya bu şehirle sınırlı olmaksızın bölgenin tamamındaki mücadelemiz sürecektir.Sözler tutulmasa da yalanlar söylenmiş olsa da muhataplarımızla görüşmeyi kesmedik. Terör örgütlerine silah sevkıyatını belgelediğimiz halde iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. 3-5 günde çözeceğiz dedikleri halde hâlâ aynı işi yaptıklarını görünce üzüntü ötesinde öfkeliyiz. Diyalog yollarını da kapatmayı düşünmüyoruz.18 milyon kilometrekarelik alanda hükmetmiş bir ecdada sahibiz. Onun bize yüklediği bir miras ve sorumluluk var. Her kim, "Orada ne işiniz var" diyorsa bilin ki orada olmamız şarttır.Son dönemde Avrupa'daki Türk ve İslam düşmanlığı arkasında vatandaşlarımızın yükselişinden duyulan rahatsızlık vardır. Avrupa'daki ve dünyanın her yerindeki vatandaşlarımız müsterih olsunlar arkalarında Türkiye vardır.Palazlandırılan terör örgütleri faaliyetlerini başka yere yönelttiğinde işin rengi değişecek. DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki irtibatlı görünen 60 bin yabancıya ülkeye giriş yasağı koyduk. Çoğunluğu suni güvenlik dünyasında yaşayan ülkelerde bu kadar DEAŞ'lı yaşıyor demektir. PKK da eklendi mi patlamaya hazır bomba olduğu görülür.Demokrasi yanında olduğunu söyleyen ülkelerin terör örgütleri karşısında sergiledikleri ikircikli politika gizlenemez hale gelmiştir. Böylesine iki yüzlü, düzenbaz ülkeye güvenip de ortak politika izleyecek devlet kalır mı bilemiyoruz. Söylediklerinin yankısı dinmeden arkasını dönüp bambaşka laf edenlere vereceğimiz değer de bu kadar olur. Müttefiklerimizi, dostlarımızı bu büyük tehdit konusunda uyarıyoruz. Bugün terörizme kucak açmayın ki yarın kendinize korku içinde saklanacak yer aramayın.Konya'nın Karatay ilçesinden gelen asker kıyafetli çocuklar..."BirileriOsmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bunu soranlar Osmanlı tarihiyle ilgili kitapları okusunlar. Dedelerinden veya onların babalarından, Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin'e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler."Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısınınardından gazetecilerin sorularınıcevaplandırdı. MHP ile ittifakgörüşmelerinin sona erdiğinive bugün-yarın açıklama yapılacağınıbelirten Erdoğan, "İttifakınadına 'Cumhur İttifakı' diyebilirsiniz"dedi. Erdoğan, şu aniçin ittifakın sadece AK Partiile MHP arasında olduğunusöyleyerek "Ama 3 parti olamazdiye bir şey yok" diye konuştu.Bu arada Erdoğan dün BBPGenel Başkanı Mustafa Destici 'yide kabul etti. Görüşmeyi değerlendirenDestici, AK Parti-MHPittifakını başından beri açık birşekilde desteklediklerini belirterek,"Şu anda ittifakın içindeyer almamız hususunda her şeyolumlu gidiyor" dedi. ANKARA