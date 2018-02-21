Kuşatma çok yakında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Afrin'deki harekâtın önümüzdeki günlerde hızlanacağını ve şehir merkezinin kuşatılacağını söyledi. AK Parti
Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi: YAKIP YIKMAYA GİTMEDİK:
Şu ana kadar bin 715 terörist etkisiz hale getirildi. Hem güvenlik güçlerinin hayatını riske atmamak hem sivillere yönelik hassasiyetle hareket edildiği için yavaş ilerliyor gibi görünebilir. Biz oraya önümüze geleni yakıp yıkmak için gitmedik. Biz orayı halen ülkemizde yaşayan yüz binlerce bölge halkı için güvenli ve yaşanılabilir bölge haline getirmek için girdik. YARDIMLARIN ÖNÜ KESİLECEK:
Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin kent merkezinin kuşatmasına geçilecektir. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkanı kalmayacaktır. ALINLARINA NAKŞEDERİZ:
Türkiye'yi güneyinde oluşturulacak terör koridoruyla çevrelemeye ve esir almaya kalkanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgi
lerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur. BASINIMIZ İFTİRACILARI TERBİYE EDİYOR:
Zeytin Dalı Harekâtı'nı gölgelemek için pek çok yalan ve iftira atılıyor. Gerek Anadolu Ajansı'mız, gerek Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüz gerekse diğer medya kuruluşlarımızın hepsi de bu yalanları süratle ortaya çıkartarak iftiracıları hakikatlerle terbiye ediyorlar. KAMIŞLI'YA KADAR TEMİZLENECEK:
Baktık ki tehditler azalacağı yerde sürekli artıyor ve topraklarımızın içinde bize zarar veriyor. Artık harekete geçmekten başka çare göremedik. Fırat Kalkanı
'ndan sonra teröristlerden arındırdığımız bölge, hem bizim hem oranın asli sahipleri için huzur ve güvenin hâkim olduğu yer haline geldi. Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan sonra DEAŞ
kaynaklı saldırılar da ortadan kalktı. Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de aynısı olacaktır. Tel Abyad
'dan Kamışlı'ya kadar sınırlarımız boyunca her yerde aynısı olacaktır. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar, şu veya bu şehirle sınırlı olmaksızın bölgenin tamamındaki mücadelemiz sürecektir. DİYALOĞU KESMEDİK:
Sözler tutulmasa da yalanlar söylenmiş olsa da muhataplarımızla görüşmeyi kesmedik. Terör örgütlerine silah sevkıyatını belgelediğimiz halde iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. 3-5 günde çözeceğiz dedikleri halde hâlâ aynı işi yaptıklarını görünce üzüntü ötesinde öfkeliyiz. Diyalog yollarını da kapatmayı düşünmüyoruz. ORADA OLMAMIZ ŞART:
18 milyon kilometrekarelik alanda hükmetmiş bir ecdada sahibiz. Onun bize yüklediği bir miras ve sorumluluk var. Her kim, "Orada ne işiniz var" diyorsa bilin ki orada olmamız şarttır. ARKANIZDA TÜRKİYE VAR:
Son dönemde Avrupa'daki Türk ve İslam düşmanlığı arkasında vatandaşlarımızın yükselişinden duyulan rahatsızlık vardır. Avrupa'daki ve dünyanın her yerindeki vatandaşlarımız müsterih olsunlar arkalarında Türkiye vardır. PATLAMAYA HAZIR BOMBA:
Palazlandırılan terör örgütleri faaliyetlerini başka yere yönelttiğinde işin rengi değişecek. DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki irtibatlı görünen 60 bin yabancıya ülkeye giriş yasağı koyduk. Çoğunluğu suni güvenlik dünyasında yaşayan ülkelerde bu kadar DEAŞ'lı yaşıyor demektir. PKK da eklendi mi patlamaya hazır bomba olduğu görülür. İKİ YÜZLÜ VE DÜZENBAZ:
Demokrasi yanında olduğunu söyleyen ülkelerin terör örgütleri karşısında sergiledikleri ikircikli politika gizlenemez hale gelmiştir. Böylesine iki yüzlü, düzenbaz ülkeye güvenip de ortak politika izleyecek devlet kalır mı bilemiyoruz. Söylediklerinin yankısı dinmeden arkasını dönüp bambaşka laf edenlere vereceğimiz değer de bu kadar olur. Müttefiklerimizi, dostlarımızı bu büyük tehdit konusunda uyarıyoruz. Bugün terörizme kucak açmayın ki yarın kendinize korku içinde saklanacak yer aramayın.
Konya'nın Karatay ilçesinden gelen asker kıyafetli çocuklar... OSMANLI TOKADINI MERAK EDENLER AFRİN'E GELİP ÖĞRENSİN
"Birileri
Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bunu soranlar Osmanlı tarihiyle ilgili kitapları okusunlar. Dedelerinden veya onların babalarından, Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin'e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler." "ADI 'CUMHUR İTTİFAKI' OLACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının
ardından gazetecilerin sorularını
cevaplandırdı. MHP
ile ittifak
görüşmelerinin sona erdiğini
ve bugün-yarın açıklama yapılacağını
belirten Erdoğan, "İttifakın
adına 'Cumhur İttifakı' diyebilirsiniz"
dedi. Erdoğan, şu an
için ittifakın sadece AK Parti
ile MHP arasında olduğunu
söyleyerek "Ama 3 parti olamaz
diye bir şey yok" diye konuştu.
Bu arada Erdoğan dün BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici
'yi
de kabul etti. Görüşmeyi değerlendiren
Destici, AK Parti-MHP
ittifakını başından beri açık bir
şekilde desteklediklerini belirterek,
"Şu anda ittifakın içinde
yer almamız hususunda her şey
olumlu gidiyor" dedi. ANKARA