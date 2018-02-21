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Son Dakika Haberi: 'ten yeni görüntüler geldi! İşte teröristlerin kalleş tuzakları

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla '' kapsamında ele geçirilen 'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 12:27
Son Dakika Haberi: Cinderes'ten yeni görüntüler geldi! İşte teröristlerin kalleş tuzakları

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla '' kapsamında ele geçirilen 'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ortaya çıktı.

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Son Dakika Haberi: Cinderes'ten yeni görüntüler geldi! İşte teröristlerin kalleş tuzakları
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