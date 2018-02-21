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Son Dakika Haberi: Cinderes'ten yeni görüntüler geldi! İşte teröristlerin kalleş tuzakları
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ele geçirilen Afrin'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.2.2018 12:17Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 12:27
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ele geçirilen Afrin'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ortaya çıktı.