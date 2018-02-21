Teröristin Kilis’le sınır teması kesildi

Suriye'de terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı
'nda ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Hayyam, Zeytune, Dayr Sawwan, Cemiliye, Severani, Çarkanlı, Surain ve Ukanlı köylerini, Şeran beldesine bağlı Zeytinak ve Arpaviran köylerini, Cinderesi bölgesinin güneybatısında Mervane, Haykajah, Kila ve Racu'nun güneyindeki Hamrulak ve Dafla'yı temizlemeyi başardı. Dün teröristlerle girilen yoğun çatışmalarda ÖSO
güçleri 60 şehit verdi, 110 da yaralı var. Kuzey hattındaki son köylerin düşmesiyle birlikte doğu ve kuzey hattı birleşti. Azez'deki Burseya Dağı'ndan başlayıp, oradan kuzeydeki Bülbül kasabası ve Şengal köyüne kadar uzanan 45 kilometrelik kesintisiz bir hattın kontrolü sağlanmış oldu. İki cephenin birleşmesinin ardından beraber hareket edecek gruplar, Afrin yürüyüşünü hızlandıracak.
Önceki gün batı cephesinde Hopkan köyünün teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Racu çevresinde askeri hakimiyet büyük bir oranda sağlandı. TSK
öncülüğündeki ÖSO mensuplarının batı cephesinin kalbi olarak adlandırılan Racu kasabasına girmesi artık an meselesi. Afrin'in güneybatısında bulunan Cinderesi beldesinde ise güneyden ve batıdan ilerleyen birlikler kuşatmayı büyük ölçüde tamamladı. İlerleyen günlerde Celeme köyünün de alınmasıyla birlikte Cinderesi'nde bulunan teröristler büyük bir kuşatmanın ortasında kalacak. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Afrin'e giden yolun kapılarını açacak olan Racu ve Cinderes de terör örgütü PYD/PKK'ya öldürücü darbe vurulacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geçtiğimiz pazar Kilis ve Hatay'da denetlemelerde bulundu. 1715 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Hatay ve Kilis'ten çok namlulu roketatar, fırtına obüsleri ve tanklarla vurulmaya devam ediliyor.