Yunanistan'da eski Dışişleri Bakanı Pangalos hakkında suç duyurusu

Aliçavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pangalos'un katıldığı bir programında Türkler hakkında, "En iyi Türk, ölü Türk" ifadelerini kullandığını belirterek, bu açıklamaların, "ağır suç unsuru içeren kabul edilemez ırkçı ve faşist ifadeler olduğunu" söyledi.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş

SUÇ DUYURUSU RODOP SAVCILIĞI'NA TESLİM EDİLDİ

Pangalos hakkındaki suç duyurusunu belgeleriyle birlikte avukatı aracılığıyla Rodop Savcılığına teslim ettiğini ifade eden Aliçavuş, "Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sayın Pangalos, halklar arasında kin ve düşmanlığı körükleyen bu açıklamalarıyla Yunan ceza kanununun ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili maddelerini ihlal etmiştir. Pangalos'un Türklerle ilgili sarf ettiği 'En iyi Türk, ölü Türk' ifadeleri kabul edilemez ve ağır suç içermektedir. Bununla ilgili Yunan adaletinin görevini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yunanistan'da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Theodoros Pangalos, 13 Şubat'ta ulusal yayın yapan "Skai Radyo"da katıldığı bir programda Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, "Siyasi kariyerimde çok Türk tanıdım. Ama iyi Türk bulamadım. En iyi Türk, ölü bir Türk."sözlerine yer verdi.