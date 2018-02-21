Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yunanistan'da eski Dışişleri Bakanı Pangalos hakkında suç duyurusu

'da eski Dışişleri Bakanı Pangalos hakkında suç duyurusu

’daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı , Türkler hakkında ırkçı ifadeler kullanan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hakkında suç duyurusunda bulundu. Aliçavuş, "Pangalos’un Türklerle ilgili sarf ettiği ‘En iyi Türk, ölü Türk’ ifadeleri kabul edilemez ve ağır suç içermektedir. Bununla ilgili Yunan adaletinin görevini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 18:01 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 18:05
Yunanistan'da eski Dışişleri Bakanı Pangalos hakkında suç duyurusu

Aliçavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pangalos'un katıldığı bir programında Türkler hakkında, "En iyi Türk, ölü Türk" ifadelerini kullandığını belirterek, bu açıklamaların, "ağır suç unsuru içeren kabul edilemez ırkçı ve faşist ifadeler olduğunu" söyledi.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş

SUÇ DUYURUSU RODOP SAVCILIĞI'NA TESLİM EDİLDİ

Pangalos hakkındaki suç duyurusunu belgeleriyle birlikte avukatı aracılığıyla Rodop Savcılığına teslim ettiğini ifade eden Aliçavuş, "Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sayın Pangalos, halklar arasında kin ve düşmanlığı körükleyen bu açıklamalarıyla Yunan ceza kanununun ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili maddelerini ihlal etmiştir. Pangalos'un Türklerle ilgili sarf ettiği 'En iyi Türk, ölü Türk' ifadeleri kabul edilemez ve ağır suç içermektedir. Bununla ilgili Yunan adaletinin görevini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Eski Yunan bakandan alçak Türkiye açıklaması!

'da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Theodoros Pangalos, 13 Şubat'ta ulusal yayın yapan "Skai Radyo"da katıldığı bir programda Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, "Siyasi kariyerimde çok Türk tanıdım. Ama iyi Türk bulamadım. En iyi Türk, ölü bir Türk."sözlerine yer verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'da eski Dışişleri Bakanı Pangalos hakkında suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN