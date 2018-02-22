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A Haber Genel Müdürü 'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

A Haber Genel Müdürü ’in annesi dün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Zehra Çimen'in cenazesi İstanbul Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 20:31
A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

A Haber Genel Müdürü 'in annesi 'in Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, medya, siyaset, iş, sanat ve spor camiasından bir çok isim katıldı.

A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Zehra Çimen'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Sabah Gazetesi olarak merhum Zehra Çimen'e Allah'tan rahmet, A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen'e başsağlığı diliyoruz.

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A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
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