Abidin Ünal duruşmada anlattı: Öztürk ve ekibi darbecidir

FETÖ
darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı Davasında cuntacılar tarafından derdest edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Abidin Ünal
, "mağdur-müşteki" sıfatıyla verdiği ifadesinde cuntacı Akın Öztürk
'ü suçladı. Ünal, Öztürk'ün telefonlarına cevap vermediğini darbecilerin uçuşu için ise gece uçuşu dediğini aktardı. Öztürk'ün darbeci olduğuna ilişkin kanaatini "bütün ekibi işin içindeydi" diye açıklayan Ünal, Cumhurbaşkanına
darbenin başarılı olması halinde Akın Öztürk'ün darbenin Cemal Gürsel'i olacağını söylediğini kaydetti. Savcılık ifadelerinin yanı sıra mahkemede de Akın Öztürk'ün darbeci olduğunu ilan eden Ünal, "Bütün olaylardan haberi var. Haberi yokmuş gibi neden davrandı. Akıncı'da darbenin en aktif elemanlarından kişilere bakıyorum. Özellikle Akın Öztürk'ün genel sekreteri Ahmet Özçetin var. Özel sekreteriniz olan Mustafa Azimetli orada oluşu. Damadınız Hakan Karakuş'un 141 filo komutanı. Olay zaten 141 ve 143. Filoda oluyor. Bütün bunlar Akın Paşa
'nın ekibi. Beni derdest edenler Akın Paşa döneminde bana kalanlar. Bunları üst üste koyduğumuz zaman ben kanaatimi belirttim" dedi.