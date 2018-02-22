Avukatı yakalandı

FETÖ
elebaşısı Fetullah Gülen
'in avukatı Tahir Yamakoğlu
, İstanbul Beylikdüzü
'nde gizlendiği evde yakalandı. İkamet adresinde bulunamayan Yamakoğlu'nun, Beylikdüzü Marmara Mahallesi
'nde akrabasına ait bir adreste yakalandığı öğrenildi. AKRABASININ EVİNDE
İkamet adresinde bulunamayan Yamakoğlu'nun, Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde akrabasına ait bir adreste saklandığı ihbarını alan İstanbul polisi, adrese yaptığı baskında şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tahir Yamakoğlu hakkında yürütülen savcılık soruşturması da tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tahir Yamakoğlu'nun örgütün avukat yapılanması içerisinde yer aldığı, örgütün tepe yöneticileriyle yoğun irtibatı bulunduğu belirlendi. Yamakoğlu'nun örgüte müzahir Süleyman Şah
Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti'nde görev yaptığı kaydedildi. O SÖZLER İDDİANAMEDE
Tahir Yamakoğlu'nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen bir FETÖ davasında söylediği "Gülen ve cemaati hariç tüm Müslümanlar dünyada terörist kabul ediliyordu. Gülen'e mahkemece terörist diyerek tüm Müslümanları terörist yapıyorsunuz" sözleri de iddianameye girdi. ABD PASAPORTU VARMIŞ
Tahir Yamakoğlu iddianamede yer alan polis ifadesinde, Fetullah Gülen'in avukatı olmadığını, Nurullah Albayrak
'ın kendisine verdiği yetkiyle duruşmalara katıldığını ileri sürdü. ABD
pasaportu bulunan Yamakoğlu hakkında örgütle irtibatlı 4 ayrı avukatın verdiği ifadeler de delil olarak kabul edildi. ÖRGÜT ADINA GÖREV ALMIŞ
İddianamede, Yamakoğlu'nun Tahşiye Kumpası Davası'nda örgüt adına görev aldığı ileri sürüldü. Aynı zamanda Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgüte müzahir Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi, örgütle bağlantılı Birlik Eğitim İşletmeleri A.Ş.'de yönetici olduğu belirtildi. 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Tahir Yamakoğlu, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.