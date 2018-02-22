Seçim ittifakı teklifi TBMM Başkanlığı’nda

AK Parti ve MHP
'nin, siyasi partilerin seçim ittifakı
na ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop
, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve Milletvekili Mehmet Parsak'ın yer aldığı heyet, Meclis Başkanı İsmail Kahraman
'a teslim etti. Kahraman, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Teklif, AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım
ile MHP lideri Devlet Bahçeli
'nin imzasını da taşıyor. 4 KANUNDA DEĞİŞİKLİK
Düzenlemeye ilişkin konuşan Şentop, "Türkiye'nin önündeki kritik seçimlerde mutabakata kanuni temel kazandırmak için çalışmalara başlamıştık. Toplam 26 maddelik bir metin, 4 kanunda değişiklik içeriyor" dedi. MHP'li Kalaycı ise "MHP olarak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine AK Parti ile hareket ederek sistemin kökleşmesinde katkı sağlayacağız. Biz millet ne diyor, ona bakıyoruz. Yenikapı ruhunun 2019 seçimlerine taşınmasını arzuluyoruz" diye konuştu. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif şunları içeriyor:
Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almasını yasaklayan hüküm kaldırıyor.
İttifak yapan siyasi partiler, ittifak protokolünü YSK'ya teslim edecek ve kendi aday listelerini verecek. İttifak yapan partilerin logosu oy pusulasında yan yana olacak ve kare çerçeveye alınacak. Sıraları da kura ile belirlenecek. Kendilerine bir isim vermemişlerse 'İttifak' yazacak.
İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak.
Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.
Milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy esası ile dağıtılacak.
Seçilme yaşı 18'e indiriliyor.
Yatağa bağımlı vatandaşlar için seyyar seçim sandığı kullanılacak.
Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.
Sandık kurulu başkanları kamu görevlileri arasından kura ile belirlenecek.
Filigranlı ve amblemli oy zarflarının ebatları belirlenecek. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.
Mahalli idareler seçimlerinde oy pusulalarının tamamı aynı zarf ve sandığa konulacak. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde de pusulalar aynı zarfa konulacak. Genel seçimde önce Cumhurbaşkanı, yerel seçimde ise belediye başkanlarından oy sayımına başlanacak.