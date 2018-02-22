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Şehit Özalkan'ın vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

Afrin şehidi 'ın Türkmen çocuklara okul yapımı vasiyetini üstlenen Lideri 'ye, hazırlanan okul projesi gösterildi.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 12:34
Şehit Özalkan'ın vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 'ın 'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi yönündeki vasiyetini üstlenen Genel Başkanı , projenin çizimiyle ilgili yüksek mimar olan Belediye Başkanı MHP'li ile kızı mimar 'ı görevlendirdi.

BAHÇELİ PROJEYİ İNCELEDİ

Konuyla ilgili çalışmayı tamamlayan Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi dün 'da MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli'ye sundu.

Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusundaki Burseya Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Musa Özalkan'ın vasiyeti:

"ONUR VE GURUR DUYDUK"

Başkan Yusuf Ziya Günaydın, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerinden Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan kardeşimiz vasiyet olarak Telafer'e bir anaokulu yapılmasını söylemiş, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de bu vasiyeti bizzat kendisinin yerine getireceğini açıklamıştı. Şehit kardeşimizin adını taşıyan ana okulunun mimarisi için şahsımı görevlendiren Sayın Genel Başkanımıza bugün eşim Dilek Günaydın ve kızım Zeynep Günaydın ile birlikte sunum yaptık. Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum."

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Şehit Özalkan'ın vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu
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