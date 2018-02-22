Son Dakika Haberi: Hükümetten çocuk istismarına ilişkin önemli karar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, çocuk istismarıyla ilgili çalışmaya ilişkin soru üzerine, kendisinin bir baba olarak böyle bir vahşeti duyduğunda her insan gibi kanının donduğunu söyledi. Ünal, "Kaçınılmaz olarak bir an o anne ve babanın yerine kendinizi koyduğunuzda bu kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

"ÖZELLİKLE SON 3 OLAY DOĞRUDAN VAHŞET"

Bunun bir istismar olarak değerlendirilemeyeceğini, doğrudan vahşet olduğunu vurgulayan Ünal, "Özellikle son 3 olay doğrudan bir vahşet." diye konuştu. Bu meseleyi bir kimlik, bir kültür ve bir inanç üzerinden değil, insan ve insanın sorunları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ünal, siyasilerin de bu tür meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmesinin son derece yanlış olduğuna işaret etti.

İLGİLİ KANUN MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu tür meselelerin iyi hali olmaz" açıklamasını anımsatan Ünal, TBMM'de cinsel istismar konusunda kurulan komisyonun sonuç raporunun da son derece önemli bulgular, veriler içerdiğini söyledi.

İlgili kanun maddesinde değişiklik olup olmayacağı sorusuna Ünal, "Kaçınılmaz olarak." yanıtını verdi.

Ünal, "Tamamen kaldırılması söz konusu mu?" sorusu üzerine ise "Teknik olarak meselenin hukuki düzenlemesi nasıl olacak, buna Adalet Bakanlığımızın yapacağı çalışmanın TBMM'ye gelmesiyle birlikte hemen hızlı bir şekilde bakacağız." dedi.