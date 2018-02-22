Türkiye’den ABD’ye iki önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu'nun en önemli gündem maddesi Zeytin Dalı Harekâtı ve ABD
ile yürütülen temaslar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanların ABD'li meslektaşları ile geçen hafta yaptıkları kritik görüşmeler hakkında bilgi verildi. Toplantıda aktarılan bilgilere göre Türkiye
, iki önemli konuda uyarı yaptı. Görüşmeler sırasında ABD'li bakanlar, "Cenevre görüşmelerine PYD'de katılabilmeli" önerisini getirdi. Türkiye'nin yanıtı ise sert oldu: "ABD, terör örgütünü silahlandırıp, Türkiye Cumhuriyetini bölmeye yönelik faaliyet içine sokuyor. Bu açıkça ortada. PYD bir terör örgütüdür. Bu mümkün değil. Biz terör örgütü ile masaya oturmayız. Türkiye olarak PKK, PYD veya YPG Hepsi birdir." TÜRKİYE'DEN REST
ABD, kamuoyuna da yansıyan ve Türkiye'nin "oyunun parçası" olarak algıladığı "YPG'yi PKK'ya karşı savaştırıp, PKK'yı tasfiye edebilirsiniz" teklifi karşısında ise Türkiye'nin resti geldi: "Bu öneri, gerçekçi değil çünkü sadece terör örgütü olarak PKK'dan bahsediyorsunuz. Çocukça bir öneri. Çünkü bize göre üçü de terör örgütü. Bu terör örgütlerini tasfiye edin, siz etmezseniz, biz edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Terör örgütlerini siz oradan çıkarın, aksi halde biz çıkaracağız. Sadece Afrin'le sınırlı kalmayacak. Menbiç'ten de çıkarın." Türkiye'nin üzerinde ağırlı durduğu bir başka konu ise bölgedeki demografik yapı
oldu. Türkiye, YPG ve PYD'nin 2011'den bu yana bölgede demografik yapıyı değiştirmek için yerli halkı göçe zorlaması başta olmak üzere yaptıklarını anlatıp, "Demografik yapıyı 2011'deki haline döndürün. Bunu sağlamadığınız sürece, ortak bir noktada buluşmak mümkün değil. Terör örgütü temizlendikten sonra, Suriye'de demokratik seçimler yapılana kadar, yönetim yerel kaynaklara bırakılmalı" denildi. ABD'nin Türkiye'nin kararlığını gördüğü değerlendirmesi yapılarak, "Üçlü mekanizma çalışmaya başladı. Hatta birçok konuda ilerleme de sağlandı. Fırat'ın doğusu -batısı ayrımı yapılmayacak. Türkiye'nin güney sınırını Irak'a kadar terörden temizlenecek. Türkiye'nin yaptığı harekât planında en küçük bir sapma yok. Hiçbir şekilde taviz verilmeyecek."