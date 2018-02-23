Ankesör soruşturmasında  27 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kuran 170 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ilişkin operasyon başlatmıştı. 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 122 askerden 31 inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu nda savcılık sorguları yapılan şüpheli askerlerden tamamı tutuklamaya sevk edildi.

31 asker şahıstan 27 si tutuklanırken 4 ü ilk kez hakimlik huzurunda etkin pişmanlık talebiyle beyanda bulunduklarından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli sayısı bugün itibariyle 10 oldu.

İtirafçıların ifadelerinde, 'Abilerimiz bizle ankesörlü hattan haberleşin diyordu'dedikleri öğrenildi. İtirafçı askerlerin örgüt abilerinin isimlerini verdikleri öğrenildi. Soruşturma genişletilerek devam ederken bir bölüm şüphelinin işlemleri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde halen devam ediyor.