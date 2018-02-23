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--İYİ Parti ittifakının işi zor!

iyice şekillenirken - ve İyi Parti ittifakından taşlar yerine oturmaya başladı. bugünkü yazısında Afrin’de açık açık terör örgütüne destek veren HDP ile yapılacak ittifakın zaten bu konuda tavrı çok net olmayan CHP ve İyi Parti’ye zarar vereceğinin altını çizdi.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 14:36
CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının işi zor!

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Mevcut durumda - MHP-BBP'nin oluşturduğu "cumhur ittifakı," blok olarak şimdiden 2019 seçimlerine hazır. Ve adayları belli, ... Geriye 16 Nisan referandumunda "hayır" oyu veren , İyi Parti, SP, ve diğer küsurat partileri kalıyor. Bu kesimden bir blok mu, iki blok mu çıkacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.



HDP'nin Temmuz 2015'ten bugüne yaşadığı marjinalleşme bu parti ile ittifak yapmayı zorlaştıran bir etken. Suriye ve Irak'ta PKK-YPG ile mücadeleye güçlü bir kamuoyu desteği varken kongresinde "yaşasın Afrin direnişimiz" sloganı atılan HDP'nin marjinal pozisyonu kronik hal alıyor. Bu marjinallik, CHP, İyi Parti ve Saadet'in HDP ile açık ittifak yapmasını zorlaştırıyor.
"Teröre destek veren" bir parti ile ittifak her üç partinin tabanından na kaymaya sebep olur. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan'da hayır diyenleri "blok" haline getirme arzusu neredeyse imkânsız hale gelmiş görünüyor. Geriye kalan seçenek, CHP-İyi Parti-SP ittifakını kurmak. HDP de küçük sol partileri içeren bir ittifaka yönelebilir. Böylece üç seçim ittifakı ile 2019 seçimlerine gidilebilir.

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CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının işi zor!
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