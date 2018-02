Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sistemine ilişkin önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık hususunda çalışmalarımızı sıklaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir sisteme geçecektir. Her seçim diğerini etkiler. Mahalli seçimlerde alacağımız netice, cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacaktır. Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. Milletvekili seçimlerinde partinin ağırlığı çok çok önemlidir.

Her kim AK Parti'yi kısır döngüye sokmaya çalışır, böyle bir çabanın içine girerse karşısında ilk önce şahsımı bulur. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken, kimsenin kişisel hesabı, hırsı ve kibri ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz.

HERKES KENDİ ADAYINI GÖSTERECEK

AK Parti ve MHP olarak kurduğumuz ortak komisyon seçim ittifaklarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Önceki gün kanun teklifini Meclis'e sunduk. Bunda mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok. Sadece milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesine paralel olarak belediye başkanı il genel meclis üyesi muhtarların da seçilme yaşı 18'e indiriliyor. Eskiden ayrı ayrı zarflara konan oyların tamamı gereksiz oy iptallerine sebep olmasın diye aynı zarfa yerleştirilip aynı sandığa atılacak. Herkes kendi adayını gösterecek. Asıl yenilik milletvekili seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek.

BUNA CUMHUR İTTİFAKI DİYORUZ

Buna Cumhur İttifakı diyoruz. Böyle bir durumda seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin amblemleri bu birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde yer alacak. Her parti kendi listesiyle seçime gidecek. Hedef oydaki zaiyatı yok etmektir. Seçmenler hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak. Oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek. Sonra bu oylar partilere göre bölünecek toplam milletvekili sayısı herkesin oy listesine göre dağıtılacak. İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir amblemin üzerine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak.

Her parti kendi milletvekili listesini yapacak kendi oyunu alacaktır. İttifak halinde seçime giden partilerin oyların birlikte sayılması milletvekili sayısının dağılımının bu oyların yeniden dağılımı ile belirlenmesidir. Pusulanın ilgili alanının neresine basılırsa basılsın vatandaşımızın iradesinin dikkati alınması önemli yeniliktir.

HEDEF OYDAKİ ZAYİATI MİNİMİZE ETMEK

Örneğin BBP başta olmak üzere bu oluşum içerisinde yer almak isteyen ancak kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir. Seçmenler oy kabininde her ikisiyle ilgili tercihlerini yapıp aynı zarf içinde sandığa atacaklardır. Her parti kendi milletvekili listesini yapacak kendi oyunu alacaktır. İttifak halinde seçime giden partilerin oyların birlikte sayılması milletvekili sayısının dağılımının bu oyların yeniden dağılımı ile belirlenmesidir. Pusulanın ilgili alanının neresine basılırsa basılsın vatandaşımızın iradesinin dikkati alınması önemli yeniliktir. Oy zaiyatı olmayacak. Hedef oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir. Bu düzenlemeyle ittifaklar hukuki bir zemine kavuşturularak milletin karşısında her şey önceden ilan edilerek çıkılmış olunacak.



MHP İLE BU SÜRECİ 2019 SEÇİMLERİNDE KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bizim AK Parti olarak ittifaklardan korkmamızı gerektirecek hiçbir husus yoktur. Biz milletimize de kendimize de güveniyoruz. CHP başta olmak üzere kimi muhalefet partilerinin itirazlarına baktığımızda hiçbir makul bir taraf bulunmadığını görüyoruz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz MHP ile başlattığımız bu süreci 2019 seçimlerinde kararlılıkla hayata geçireceğiz.

ADIM ADIM AFRİN'E DOĞRU İLERLİYORUZ

Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütlerinin tehdidinden koruma kararlılığını dünyaya gösteriyoruz. Özellikle Suriye'de işler yoluna girmek yerine saldırıların terörün topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Gezi olaylarıyla başlayan 17/25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle süren bölücü örgütün çukur eylemleriyle farklı bir boyut kazanan 15 Temmuz darbesiyle de adeta zirveye çıkan böylesine sıkıntılı bir süreci hep birlikte yaşadık.

1000 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILMIŞ DURUMDA!

Kahramanlarımız adım adım Afrin'e doğru ilerliyor. Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına almış bulunuyoruz. 1000 köy bu teröristlerden arındırılmış durumda. Harekatın bundan sonraki kısmının daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz.

Afrin şehir merkezini bir an önce kuşattıktan sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz.

BİZ KEMAL EFENDİNİN AĞZIYLA HAREKET ETMEYİZ

Bir ülkenin savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor Afrin'de sivillerin öldüğünü söyleyebiliyor be vicdansız ahlaksız Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun yaşlının alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun teröriste karşı verilen mücadelen rahatsızlık duyuyor yalan yanlış haberler veriyorsun.

Eğer biz sivil terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti. Biz Kemal efendinin ağzıyla harekat etmeyiz Afrin'e girmeyi doğru bulmuyormuş senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğun belli değil ki.

Ne Gabar ile ilgili bir derdin var , ne Tendürek ile ilgili bir derdin var, ne Cudi ile ilgili bir derdin var. Derdin yok ki, onlarla sadece işbirliğin var. PKK'lı teröristleri kırk kılığa sokarak, meşrulaştırmaya çalışmalarını biz yüzlerine vurmaktan usandık, onlar hala utanmadılar.

Ne Gabar ile ilgili bir derdin var , ne Tendürek ile ilgili bir derdin var, ne Cudi ile ilgili bir derdin var. Derdin yok ki, onlarla sadece işbirliğin var. PKK'lı teröristleri kırk kılığa sokarak, meşrulaştırmaya çalışmalarını biz yüzlerine vurmaktan usandık, onlar hala utanmadılar. Münbiç'teki en tepeden başlayan söylemlerini ortaya koyduğumuz yüzlerce dosya var. Bunu söylediğimizde haklı olduğumuzu söylüyorlar. Türkiye'nin artık oyalama taktiklerine karnı tokdur. Bu yaz hem terör örgütleri hem de onları destekleyenler için sıcak geçecektir. Önce Münbiç'i, Fırat Kalkanı bölgesini temizleyerek hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. Biz gerçek devlet adamları ile görüşmeye her zaman varız."