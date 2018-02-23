Düğüne gider gibi

Batman'dan Sivas'a, Hatay'dan Bingöl'e kadar yurdun dört bir yanından Afrin'e, Zeytin Dalı Harekâtı'nda olası meskun mahal operasyonları için Polis Özel Harekât timleri sevk ediliyor. Dün de çok sayıda polis, meslektaşları ve aileleri tarafından dualarla göreve uğurlandı. Konvoyların geçişi sırasında sokaklara dökülüp sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarsa, "Bir ıslıkla yanınızdayız" diye seslendi. Polisler de "Şehit düşersek cennet bizim, kalırsak vatan bizim" mesajı verdi.

Konya: 22 kişilik tim, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, polislerin aileleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş tarafından uğurlandı. Afrin için tüm polislerin gönüllü olarak dilekçe verdiği, daha sonra aralarında anlaşarak 22 kişiyi belirledikleri öğrenildi.



HEPSİ GÖNÜLLÜ OLDU KURA ÇEKİLDİ

Erzurum: Şubedeki tüm polisler gönüllü olunca, 25 kişilik tim kurayla belirlendi. Törene annesiyle katılan 3 yaşındaki Beren Koçak, babasını, 32'nci doğum gününü kutlayarak uğurladı.

Kayseri: 22 Özel Harekâtçı dualarla yola çıktı. Vali Süleyman Kamçı, "Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Bingöl: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast girişiminde bulunan darbecileri yakalayan Özel Harekât polislerinin de bulunduğu 22 kişilik tim, göreve uğurlandı. Polisler, "Suikast düzenleyen hainleri nasıl yakaladıysak, Afrin'de de gereğini yapıp döneceğiz" dedi.

Diyarbakır: Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Sizler bu devletin ve milletin yorulmaz bekçilerisiniz" diye konuştu.

Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı'nda görevli 150 kişilik 7 tim de dualarla uğurlandı.

Gaziantep: Meskun mahal operasyonlarını yürütecek 3 bin kadar Jandarma ve Polis Özel Harekât mensubu için İslahiye'de bir görev merkezi oluşturuldu.

Osmaniye: Uğurlamada konuşan Ömer Faruk Coşkun, "Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Mersin: Özel Harekât polisleri, askeri bando eşliğinde, kurban kesilerek uğurlandı.



Halit TURAN- Furkan NEHRİ- Davut AĞAH-Necdet ÇAKIR-Erdoğan ÖZTÜRK-Recep ÇİRİK-Özkan AYDIN-Hüseyin KAÇAR-Mehmet YILDIRIM

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