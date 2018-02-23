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Örgüt çözülmesin diye çalışma yaptı

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
Örgüt çözülmesin diye çalışma yaptı
Ankara Başsavcılığı, FETÖ'nün faaliyetlerini sürdürdüğü gaybubet evlerine ilişkin soruşturmayı tamamladı. "Eğitim" ve "Mühendislik" yapılanmasında yer alan aralarında 'in yeğeni 'in de bulunduğu 62 şüpheli için "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olan FETÖ'nün mensuplarının deşifre olmalarını engellemek için gizliliğe daha çok önem vererek, örgüt içerisinde çözülmelerin önüne geçmeye çalıştıkları anlatıldı. "Gaybubet Evleri"nin oluşturulduğu aktarılan iddianamede, şüphelilerin firari FETÖ'cülere hat temin ettiği, elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra hesaplarında artışa gittikleri kaydedildi. Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in ByLock'u kullandığı, kullanıcı adının, "selman812, selman" olduğu kaydedildi. Şüpheli savunmasında kriptolu programı kullandığını kabul , örgüt üyeliği suçlamasını ise inkar etti.
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Örgüt çözülmesin diye çalışma yaptı
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