Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ozan Arif’e Bahçeli’ye hakaretten para cezası

’e Bahçeli’ye hakaretten para cezası

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
Ozan Arif’e Bahçeli’ye hakaretten para cezası
Kamuoyunda "" olarak bilinen sosyal medyadan paylaştığı şiirle Genel Başkanı 'ye hakaret ettiği için 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi, MHP lideri Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Arif Şirin'in para cezası ödemesine karar verdi. Kararını açıklayan mahkeme, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu sabit görerek, sanatçı Arif Şirin hakkında 6 bin 80 lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, paranın ödenmemesi halinde cezanın hapse çevrileceğini de karara bağladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Arif’e Bahçeli’ye hakaretten para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN