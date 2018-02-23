Ozan Arif’e Bahçeli’ye hakaretten para cezası

Kamuoyunda "Ozan Arif
" olarak bilinen Arif Şirin
sosyal medyadan paylaştığı şiirle MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye hakaret ettiği için 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi, MHP lideri Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Arif Şirin'in para cezası ödemesine karar verdi. Kararını açıklayan mahkeme, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu sabit görerek, sanatçı Arif Şirin hakkında 6 bin 80 lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, paranın ödenmemesi halinde cezanın hapse çevrileceğini de karara bağladı.