“Öztürk’ü genelkurmay başkanı yapacaklardı”

Ankara
17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay "çatı" davasının dünkü duruşmasında darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve gizli tanık olarak "Şapka" kod adı verilen eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili eski Albay Hakan Bıyık ile eski Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı eski Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız açık kimlikleriyle ifade verdi. İtirafçı tanık Yıldız, 15 Temmuz 2016'dan önce kendisinden sorumlu olan "İhsan" kod adlı FETÖ üyesinin Ankara'ya çağırdığını, onunla Çayyolu'nda darbe toplantılarının yapıldığı villaya gittiklerini anlattı. Yıldız, darbe girişiminin başında kimin olacağına yönelik soru üzerine, "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı darbe girişimi için ikna edebilecekleri, Akar'ın bunu kabul etmemesi durumunda Akın Öztürk
'ün Genelkurmay Başkanı olarak görevi devralacağı konuşuldu" dedi. O TOPLANTILARI ANLATTI
İtirafçı tanık Bıyık ise Adil Öksüz'ün darbe planlarını FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e götürerek onayını alacağı konusunun Çayyolu'ndaki villada konuşulduğunu söyledi. Bıyık toplantıda Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ve MİT Müsteşarı'nın gözaltına alınması gibi konuların da değerlendirildiğini belirtti. Bıyık, FETÖ yapılanması ile 1990'lı yılların başında Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemde tanıştığını ve darbe girişimine kadar bağını sürdürdüğünü, kendisinden sorumlu FETÖ üyesinin kod adının "Cihan" olduğunu, telefonuna ByLock yüklediğini anlattı. Cihan'ın kendisini Çayyolu'ndaki darbe toplantılarının yapıldığı eve çağırdığını kaydeden tanık Bıyık, burada Mehmet Partigöç, Gökhan Şahin Sönmezateş
, Ömer Faruk Harmancık
, Bilal Akyüz, Barış Avalan ve firari Adil Öksüz'ü gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
'ın "Darbe toplantısının yapıldığı villada firari Öksüz'le sık sık bir araya gelen, konuşan var mıydı?" sorusuna, "Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık ve Mehmet Partigöç" cevabını verdi.