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davasında karar! 'a 53 kez müebbet!

Hatay'ın ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık , 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 16:16
Reyhanlı davasında karar! Nasır Eskiocak'a 53 kez müebbet!

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 33 sanığın yargılandığı davada hükmünü açıkladı.

Buna göre, saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık , "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 5'i çocuk 53 kişiyi öldürmek suçlarından 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskiocak'a öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, yaralama ve mala zarar verme suçlarından da ceza verildi.

Reyhanlı davasında karar! Nasır Eskiocak'a 53 kez müebbet!

Hatay'ın ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırıda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetmiş ve ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

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Reyhanlı davasında karar! Nasır Eskiocak'a 53 kez müebbet!
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