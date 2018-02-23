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Son Dakika Haberi: ve 'ler Afrin'i teröristlerden temizlemek için ant içti

Son dakika haberi... Suriye’nin Afrin bölgesinin teröristlerden arındırılmasına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılacak Jandarma Özel Harekât (), Polis Özel Harekât () ve güvenlik korucuları için ’in İslahiye ilçesinde bulunan Müşterek Görev Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene katılan JÖH ve PÖH timleri ile korucular, Afrin’i teröristlerden temizlemek için ant içti. 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, çoğunluğu gönüllü olarak bölgeye gelen asker, polis ve korucuları selamlayarak başladığı konuşmasında, çok önemli bir harekâtı hep birlikte icra edeceklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 16:40
Son Dakika Haberi: JÖH ve PÖH'ler Afrin'i teröristlerden temizlemek için ant içti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. Harekât kapsamında kara ve havadan düzenlenen operasyonlar ile Afrin kırsalındaki çok sayıda köy ve stratejik nokta terör unsurlarından temizlendi, Kilis ve Hatay'ın ilçelerine yönelik roket ve havanlı saldırılar sonlandırıldı. Harekât kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi devam ederken, bölgede düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak ve timleri ile güvenlik korucuları dünden itibaren 'in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi'nde toplanmaya başladı.

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Son Dakika Haberi: JÖH ve PÖH'ler Afrin'i teröristlerden temizlemek için ant içti
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