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Alman basınından 3. analizleri

29 Ekim'de İstanbul'da açılacak olan 3. , haber sitesine konu oldu.

Giriş Tarihi: 24.2.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 13:37
Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

Avrupa'nın yakından takip ettiği 3. , Almanya'yı şimdiden korkuttu. haber sitesinin gündemine taşıdığı havalimanı için " havalimanlarında endişe hissediliyor." ifadelerine yer verildi.

"3. HAVALİMANI ŞARTLARI DEĞİŞTİRECEK"

Alman havacılık haber sitesi Aero, İspanyol turizm danışmanlığı şirketi Forwardkeys'in rezervasyon trendlerini değerlendirerek yaptığı araştırmaya dayandırdığı verilere göre, transit yolcu ve uçakların sayısının İstanbul için %21 artması bekleniyor.

Bu ülkeler, İstanbul'a kıyasla 4 kat daha fazla transit yolcu ağırlıyor olsa da bu durum şartları degiştirecek.

"TRANSFER PİYASASI TÜRKİYE'YE KAYACAK"

Önemli transfer piyasası olan Çin, Hindistan ve Rusya'nın Arap ülkelerinden Türkiye'ye kaymasının beklendiği ve bu degişimin cift haneli rakamlarda olmasının da beklendiği belirtildi.

Verilere göre hazırlanan haberde, "Dubai ve özellikle Abudabi'de ise kayıplar yaşayacak. Abudabi'deki gerilemenin %14 lere varması bekleniyor." denildi.



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Alman basınından 3. Havalimanı analizleri
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