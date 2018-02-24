Racu ve Cinderesi’ne kıskaç

Zeytin Dalı Harekâtı
'nın 35'inci gününde Afrin'in güneybatısındaki Cinderesi beldesine bağlı Bafler köyü ile kuzeybatısındaki Racu
'ya bağlı Maskah köyü teröristlerden temizlendi. Mehmetçik, Afrin'in kapısı sayılacak Cindersi ve Racu'ya birer adım daha yaklaştı. İki büyük beldede gerçekleşecek meskun mahal savaşları öncesinde teröristler her geçen gün iyice köşeye sıkışmaya başladı. 101 NOKTA TEMİZLENDİ
Operasyon ile 2 köyün daha terör örgütü PYD/PKK
'dan temizlenmesinin ardından TSK
ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/ PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 73'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 101 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
TSK ve ÖSO, operasyonun 35'inci gününde Afrin'de 415 kilometrekare alanı teröristlerden temizledi. Afrin'de teröristlerin Türkiye ile olan sınır temasının kesilmesine ise kuzeyden 7, batıdan ise 7.8 kilometre kaldı. 1873 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana bin 873 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İHA'LAR BULUYOR SAKARYA VURUYOR
İHA ve SİHA'lar yardımıyla koordinatları belirlenen hedefler, yaklaşık 40 kilometre menzilli Türk yapımı Sakarya roketleriyle vuruluyor. En zorlu hava şartlarında dahi atış yapabilen roket bataryaları, 80 saniyede 40 roketi ateşleyebiliyor.