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Terör örgütü 'nin eşbaşkanı o otelde ortaya çıktı

Terör örgütü 'nın uzantısı 'nin eş başkanı Prag Marriot Hotel'de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 01:54
Terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim o otelde ortaya çıktı
Afrin operasyonunda terör örgütü /'nın büyük darbe almasından sonra korkuya kapılan PYD'nin eş başkanı 'in nerede olduğu belli oldu. Kırmızı listede arananlar arasında yer alan Salih Müslim'in, Prag Marriot Hotel'de olduğu ortaya çıktı.

Sürekli korkudan yer değiştiren Salih Müslim'in Prag Marriot Hotel'de iki toplantı yaptığı anlaşıldı. Terör örgütü elebaşının bu korkak tavırları PYD/PKK'nin bir çıkmazda olduğu ve sonunun geldiği şeklinde yorumlandı.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında 'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme lidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi

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Terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim o otelde ortaya çıktı
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