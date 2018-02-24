Ünlüler çocuk istismarına karşı Adalet Bakanı ile görüştü

Sanatçılar, çocuk istismarı konusunda kenetlendi. Ünlü isimler, önceki gün Ankara'ya giderek konuyla ilgili bilgi aldı. Demet Akalın, eşi Okan Kurt, Nadide Sultan, Kürşat gibi isimler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti. Demet Akalın, "Sayın Adalet Bakanımızı makamında ziyaret ettik. Kurulan komisyon hakkında bilgi aldık. Biz toplumu ağır yaralayan çocuk istismarlarında üstümüze düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Ortak mesajlarımızı söyledik" dedi. Şarkıcı Kürşat ise "Kurulan komisyon hakkında bilgi aldık. Bizlere düşen bir görev olduğunda her zaman devletimizin yanında olduğumuzu, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Bu farkındalıkla hep birlikte yola çıktık" diye konuştu.

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