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ler çocuk istismarına karşı ile görüştü

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
Ünlüler çocuk istismarına karşı Adalet Bakanı ile görüştü

Sanatçılar, çocuk istismarı konusunda kenetlendi. isimler, önceki gün 'ya giderek konuyla ilgili bilgi aldı. Demet Akalın, eşi Okan Kurt, , Kürşat gibi isimler Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti. Demet Akalın, "Sayın Adalet Bakanımızı makamında ziyaret ettik. Kurulan komisyon hakkında bilgi aldık. Biz toplumu ağır yaralayan çocuk istismarlarında üstümüze düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Ortak mesajlarımızı söyledik" dedi. Şarkıcı Kürşat ise "Kurulan komisyon hakkında bilgi aldık. Bizlere düşen bir görev olduğunda her zaman devletimizin yanında olduğumuzu, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Bu farkındalıkla hep birlikte yola çıktık" diye konuştu.

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Ünlüler çocuk istismarına karşı Adalet Bakanı ile görüştü
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