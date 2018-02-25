Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’cüye şerefsiz demek suç değil

’cüye şerefsiz demek suç değil

'e sosyal medyadan şerefsiz dediği gerekçesiyle cezaya çarptırılan Yusuf Varol'un itirazı değerlendiren üst mahkeme, firarisi Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018
FETÖ’cüye şerefsiz demek suç değil

firarisi 'e sosyal medyadan şerefsiz dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve yargılama sonunda cezaya çarptırılan Yusuf Varol, kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu. Ankara 'nde görülen davada Varol hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Yargılama sonunda mahkeme, Varol'u para cezasına çarptırdı, karar da 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmüne çevrildi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan şerefsiz kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozarak Varol hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’cüye şerefsiz demek suç değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN