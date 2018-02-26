Afrin’de hilal göründü

Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Afrin'den Racu'ya kadar olan sınır hattı tamamen birleşti. Afrin'in kuzeybatısında ilerleyişini sürdüren TSK öncülüğündeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO); Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda, Umranlı, Meydan Ekbez ve kuzeydoğudaki Bendirek ile Meşerfa köylerini PYD/PKK'lı teröristlerden temizledi. Bu 9 köyün alınmasıyla Afrin'deki teröristlerin Türkiye ile olan kuzey sınırı tamamen kesildi. "Hilal" taktiğinin oluşmasına ise sadece batıdaki Racu bölgesinde 7.8 kilometrelik bir hat kaldı. Şeyh Hadid-Ankalah dağlık bölgesinin temizlenmesinin ardından Afrin tamamen kuşatılmış olacak.

AFRİN OPERASYONUNDAN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR



Doğu cephesinde TSK öncülüğünde ilerleyişini sürdüren ÖSO, YPG/PKK'ya ait bir kampı ele geçirdi. Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesindeki kamp, bölücü terör örgütünün silahlı eğitim kampı olarak kullanıyordu. Kamp alanında teröristlerin, "Apo" yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşılarının yüzünü kabartma halinde resmetmeye çalıştıkları görüldü. ÖSO güçleri, kayadaki resmi ve barınaklardaki örgüte ait çok sayıda flama ve dokümanı imha etti.



2021 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ömeranlı köyünün ardından Afrin'in içme suyu ve elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Meydanki Barajı'na doğru ilerlemeye başlayan Mehmetçik öncülüğündeki ÖSO savaşçıları, baraj havzasına ulaştı. Afrin Nehri üzerine kurulan baraj ve çevresi, doğu cephesinde terör örgütünün cephanelerinin ile üslerinin olduğu bölge olarak biliyor.

Teröristlerden arındırılan bölge sayısı, dün itibarıyla 85'i köy olmak üzere 113'e çıktı. Harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 21 terörist de etkisiz hale getirildi. Afrin'de terör unsurlarından arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerinin mayın ve el yapımı patlayıcı imhası da sürüyor. Teröristlerin kaçarken hazırladığı çok sayıda tuzak, eğitimli köpekler ve dedektörler tarafından tespit edildikten sonra imha ediliyor.



ÖZEL BİRLİĞE GÖREV

Bu arada ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı da PYD/ PKK ve DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Mensupları "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa hazırlanan birlik, bugün Afrin'e intikal edecek. Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor. "Kırmızı bereliler" olarak bilinen tugayın, Afrin kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

Savaşçılarına Kürtçe hitap eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın genel komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız" diye konuştu.