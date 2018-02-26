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Aranan 'cü çift, hücre evinde yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, hücre evinde yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 17:52 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 17:54
Aranan FETÖ'cü çift, hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün yapılanmasında "İlkadım Eyalet Ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösteren firari Derya E. ile eşi Erdal E'nin, 'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Aranan FETÖ'cü çift, hücre evinde yakalandı
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