Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salih Müslüm'ün iadesini adım adım takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Cezayir'le ilişkilerimizi askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Cezayir'in ardından Moritanya'ya geçeceğim, uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi gerçekleştiriyoruz. Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacaktır. Ardından ise Senegal'in başkenti Dakar'a bir ziyarette bulunacağım. 3. ziyaret Senegal ile mükemmel ilişkilerimizin nişanesi olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuşuyor konuştu

CUMHURBAŞKANI SEVİYESİNDE İLK RESMİ ZİYARET

Son ayağında ise Mali'ye geçeceğim. Bu da Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacaktır. 14. yüzyıla dayanan tarihi bağları canlandıracağına inanıyorum.

İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim öğretim görüyor.

FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika'da bulunduğunu görüyoruz. Örgütün tasfiyesine dair adım atan ilk ülkeler de Afrika kıtasındadır. Birçok ülke örgüt ile iltisaklı okulları kapattı Maarif Vakfımıza devretti. Ziyaret edeceğim ülkelerin hepsi de terörle mücadele etmiş veya terör tehdidi ile karşı karşıya bulunan ülkelerdir. Güvenlik alanında, işbirliğimiz gündemimizdeki diğer bir önemli konu olacaktır.

SORU-CEVAP

SALİH MÜSLÜM KONUSUNU ADİM ADIM TAKİP EDİYORUZ

(Salih Müslim'in yakalanması) Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte. Konuyu bir defa adım adım izliyorlar ve malum konunun İnterpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız takip ediyorlar. Orayla da görüşmeleri yapmak suretiyle yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salih Müslüm'ün iadesini adım adım takip ediyoruz

"SÜREÇ ACIMASIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

(BMGK'nın ateşkes kararı) BMGK'nın 2401 sayılı kararı, ki Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, maalesef buradan karar çıktı, çıkmasına rağmen orada ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Biz aylar öncesinden başta sayın Putin olmak üzere sayın Ruhani'ye, çocuk yaşlı bize verin, tedavilerini yapalım dememize rağmen bunlar bize verilmedi. Rejime teslim edildiler. Bunların akıbeti meşhul. Macron ile yaptığım görüşmede etraflıca inceledik, hassasiyetini gördüm. Rahatsızlığını anlamış bulunuyorum.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI: İSTİFASI SÖZ KONUSU DEĞİL (Soylu'nun açıklamaları ve kabine revizyonu iddiaları) Bu söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtayısla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare edemeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum gününü kutlayan gazetecilere, "Bir seyahate çıkıyoruz, 4 ülke. Bu pasta için çok çok teşekkür ediyorum" sözleriyle teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİR'E HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya, Senegal ve Mali'yi de kapsayan dört Afrika ülkesine yapacağı ziyaretin ilk durağı olan Cezayir'e hareket etti.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR", saat 17.15'te Atatürk Havalimanından hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile bazı milletvekilleri de Cezayir'e gitti.