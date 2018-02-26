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Macron'la görüştü

Erdoğan ile Macron, Suriye'deki son gelişmelerin ve ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 13:16 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan , Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti.

SURİYE'DEKİ ATEŞKESE DEĞİNİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi.

DOĞU GUTA'DA İNSANİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ...

Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar. Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi. Kıbrıs'a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron, önümüzdeki süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını teyit ettiler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la görüştü
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